Что за странное НЛО видели на дорогах Киева: правда об 'инопланетных' гостях

Вечером, 19 апреля, около 22:00 в небе над Киевом зафиксировали странное явление. Небосклон вдруг засветился ярко-голубым цветом и, несмотря на поздний вечер, вокруг стало ясно как днем. Очевидцы снимали невероятное явление на камеры, а сеть "взорвалась" предположениями: был это спутник NASA, который должен был упасть на Землю или же "прилет" инопланетян.

Видео дня

Вишенкой на торте стало видео, где эвакуатор везет "летающую тарелку" с сияющим куполом и зеленой фигуркой внутри. Что за странное НЛО видели на дорогах Киева, разбирался OBOZREVATEL.

Предварительные версии события

В Воздушных силах ВСУ отметили, что странная вспышка в Киеве, вероятно, была вызвана падением метеорита. Точных данных пока нет.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что, согласно заявлению NASA, предварительная информация о падении спутника не соответствует действительности. Данные о применении российских летательных аппаратов или вражеского ракетного вооружения также не подтвердились. Научно-популярный канал The Alpha Centauri отметил, что вспышки не могли быть падением спутника, ведь его орбита вообще не проходила по территории Украины.

Эксперты должны выяснить причины и происхождение яркой вспышки.

НЛО на дорогах Киева

Странная вспышка совпала с появлением "летающей тарелки" на киевских дорогах. Соответствующее видео появилось в сети сразу после версий об НЛО, вызвав новую волну обсуждений.

На самом деле, по данным издания "Сегодня" "летающую тарелку" с зеленой фигурой внутри видели возле Музея авиации в 2021 году. Инсталляция была установлена на улице Медовой, по предварительным данным – просто для привлечения внимания.

Интересно, что издание Topgir публиковало фото этой "летающей тарелки" еще ранее, в 2018 году.

Напомним, 17 апреля в небе над Киевом заметили еще одно странное явление – над городом словно повисли большие столбы света. Что это было и стоит ли этого бояться – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что над Киевом на несколько секунд зажглось небо, а некоторые очевидцы видели какой-то объект с горящим хвостом. Звука взрыва при этом не последовало, но вскоре объявили воздушную тревогу.

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