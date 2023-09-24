Что такое шваблики и навпражки: объяснение

Украина – большая страна, по площади она больше Германии или Франции. И такая территория, конечно же, отразилась на богатстве языка. Украинский имеет более десятка диалектов и множество местных говоров. И жители восточных регионов не всегда могут поэтому объясниться с тем, кто вырос в западных.

OBOZREVATEL решил помочь украинцам найти общий язык и публикует новую подборку диалектизмов. Они обогатят вашу речь и придадут ей колоритное звучание. Сориентироваться в том, откуда пришло каждое из слов, поможет карта диалектов. (Чтобы увидеть изображение, долистайте новость до конца)

Навпражки

Это слово происходит из подольского диалекта. Если внимательно в него вслушаться, можно услышать его родство с литературным "навпростець". Оно также означает движение вперед по прямой.

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Шваблики

Так говорят в Закарпатье. Слово является заимствованием из словацкого языка и означает "спички". Также можно услышать вариант "чваблики".

Тормозок

Это один из новейших диалектизмов. Его появление было зафиксировано на индустриальном Донбассе. Местные шахтеры и рабочие промышленных предприятий так стали называть еду, которую брали с собой на перекус. Это мог быть бутерброд, вареные яйца, котлеты или отбивные, банка с кашей или супом – что угодно. Происхождение слова связывают с русским словом "тормоз". Мол, чтобы воспользоваться тормозком по прямому назначению, приходилось тормозить, приостанавливать работу, устраивать перерыв. Сейчас этим словом пользуются также шахтеры Казахстана и России, позаимствовавшие его у украинцев в советское время. Им также могут обозначать любую пищу, взятую из дома в дорогу, на прогулку и т.д.

Тремпель

Еще одно слово из восточных, а точнее слобожанских говоров – его фиксируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Им обозначают вешалку для одежды, которую также называют "плечиками". Происходит оно от немецкого trempel, где таким словом обозначают дополнительную стену, которая поднимает крышу дома, из-за чего она имеет схожую с вешалкой треугольную форму.

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