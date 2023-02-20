Что следует посеять на рассаду до конца февраля: советы для хорошего урожая

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OBOZREVATEL собрал советы, что сеять на рассаду во второй половине февраля. Рассказываем, какие растения нуждаются в раннем высевании, чтобы потом дать хороший урожай.

Какие типы растений следует высевать в феврале

Несмотря на то, что весна не за горами, закладывать в землю все семена подряд еще рано. Высевать сейчас пора только те культуры, которые отвечают определенным критериям:

поздние сорта;

растения, в том числе декоративные, из более теплых климатических зон, имеющие долгий период вегетации;

клубневые многолетники, требующие времени на полноценное формирование клубней;

культуры, которые долго всходят.

Какие условия нужны для посева растений в феврале

Поскольку открытая почва еще слишком холодная, высевать растения нужно в отапливаемых помещениях и теплицах. Земля для внесения семян тоже должна быть достаточно прогретой. Перед посевом семена желательно обработать противогрибковыми средствами.

Культуры, которые можно высевать в феврале

Сладкий перец

Теплолюбивый овощ долго всходит и нуждается в высокой температуре – в пределах 25-30 градусов. Рассада будет готова к высадке в почву не ранее чем через два месяца после всхождения.

Баклажаны

Баклажанам требуется длительный период для всхождения и высокая температура воздуха – 25-30 градусов тепла.

Ранние помидоры

Чтобы получить первый урожай томатов еще в июне, семена нужно посеять до 20-х чисел февраля. К тому же культура имеет низкую всхожесть, поэтому требует достаточно густого внесения семян. После того, как на растении появятся листики, нужно следить, чтобы оно не страдало от суточных перепадов температуры.

Сельдерей

Пересаживать овощ в почву можно только когда растение хорошо сформируется и сможет выдержать изменение условий выращивания. Потому это происходит только в мае. К тому же сельдерей очень долгов сходит – примерно на 70-80 день. Так что его нужно посеять еще в феврале.

Лук-порей

Чтобы пережить последние заморозки на почве, растение должно хорошо сформироваться. Поэтому этот овощ высевают не позднее начала марта. Высаживать растение в огороде можно примерно на 60 день после всхождения.

Картофель

Сортовой картофель необходимо перед посевом в грунт выращивать в тепличных условиях в течение 25 дней. Воздух при этом должен быть прогрет примерно до 25 градусов и всходам необходимо обеспечить хорошее освещение.

Как ухаживать за высеянными в феврале растениями

Следите, чтобы сеянцы не замерзали, не страдали от сильных перепадов температур и получали больше света, чем обеспечивает естественный цикл восхода и заката солнца. Для этого приобретите специальные лампы.

Саженцы не должны сильно вытягиваться. Для этого не наклоняйте лампы вплотную к земле.

Из-за раннего посева растения могут болеть. Поэтому за их состоянием необходимо тщательно следить и лечить при первых же признаках болезни.

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