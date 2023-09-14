Что сделать, чтобы дольше сохранить зарядку смартфона: поможет одно действие

Современного человека невозможно представить без смартфона, который используют не только для общения или развлечений, но и для работы. Мобильный телефон может быстро разряжаться, даже если он новый.

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Не следует сразу паниковать и нести устройство в ремонт. OBOZREVATEL нашел действенный совет, который поможет сохранить длительный заряд аккумулятора.

В большинстве случаев смартфон быстро разряжается из-за высокой яркости экрана и неправильной настройки блокировки. Это можно легко исправить.

Чтобы избежать чрезмерного потребления батареи, необходимо изменить только одну функцию в телефоне.

Телефон должен переключаться в режим блокировки и выключать экран, когда вы перестали ним пользоваться. Так, вы сохраните больше энергии аккумулятора.

Обратите внимание на то, сколько экран остается включенным, после того, как вы отложили телефон. В параметрах можно найти функцию изминения времени, когда устройство оставляет экран активным без вмешательства перед тем, как оно автоматически блокируется.

Если на телефоне еще и установлена высокая яркость, то в сочетании с активным экраном это приводит к чрезмерным расходам батареи.

Снижайте яркость и измените функции телефона по времени блокировки, и вы сразу увидите изменения в продолжительности заряда батареи.

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