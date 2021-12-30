Моему удивлению нет предела. Всю последнюю неделю (да разве только неделю) я гоняла с лекциями и встречами по вузам и академиям и не обращала внимания на придурков, которые стали мне писать: "Ну что, дапрыгалася! Хахаха. Иди становись на учёт в военкомат и шуруй воевать". Вот идиоты. Да я о том, что все население воюющей страны надо научить стрелять, говорю с начала войны. И это население – не только мужчины, а молодежь и женщины. Хочется ли мне этого? Стрелять. Конечно, нет. Я хочу мира, чтобы летали бабочки и пахли цветочки. Но ведь на нас напали! Надо защищать свою землю с бабочками и цветочками и свою страну!

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Далі - більше. Я думала, якщо в моїй патріотичній бульбашці все жіноцтво з розумінням поставилося до постановки на військовий облік жінок (ми воююча країна - облік, то й облік) - то це розуміння є в усіх (ну чи майже в усіх) жінок України.

Та поки я ганяла з лекціями і зустрічами по вишах, жіноцтво відзначилося. Зліпили петицію до президента проти військового обліку жінок і швиденько та петиція набрала аж 25 тисяч голосів.

Видео дня

Йопересете. Баби, що ви творите? Вас ще ніхто в армію чи на фронт не забирає! Але ми повинні бути готові в будь-яку секунду дати ворогові по зубах. Ворог вдерся у вашу країну і давно воює з вами по всіх фронтах (крім окопів ще й з тєлєка), ворог брязкає на ваших кордонах зброєю, шантажуючи світ, і поки світ думає, що з тим робити, а ви - ви замість того, щоб узяти в руки вила і наставити на ворога, продемонструвавши світу готовність захистити своїх дітей, яким треба безтурботно жити на своїй землі з метеликами і квіточками - ви пишете петицію, щоб скасували облік жінок??!! Замість того, щоб стати на облік і тим самим поставити пуйла в ступор, що всі жінки України пішли вчитися стріляти, хай тільки сунеться - ви пишете петицію проти (шо це таке-е-е-е, нас хочуть на облік поставити-и-и-и). Пуйло дивиться на вашу петицію і рже з нас усіх: "Ну-ну, хто там мені відсіч зібрався дати?"

Блін. Ви нас усіх підставили.

Подивіться на Ізраїль. Країна, яка тримає світ за я... одне місце, чи була б такою сильною, якби там баби влаштовували подібне? Ізраїльські жінки не просто стоять на обліку, а зобов'язані воювати на рівні з чоловіками.

Візьміть в зуби книжку Романа Коваля "Жінки у визвольній війні". Це ТОВСТЕЛЕЗНА "енциклопеція" з іменами та історіями українських жінок (їх там багато, ціла енциклопедія), які героїчно воювали за Україну в різні часи її існування.

Та врешті-решт, ПЕРША у СВІТІ жінка-офіцер Олена Степанів була українкою!!!

А ви пишете петицію? І це українки? Де в нас набралося стільки московиток? Чи це все ж, українки?

Що з вами? Українки? З яких це пір "кіндер, кюхе, кірхе" стало вашим гаслом?