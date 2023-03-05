Что посадить на рассаду в марте: список овощей и цветов

Весна официально наступила, и пора начинать огородные работы. Основная задача в марте – это посеять и ухаживать за рассадой, чтобы она была достаточно крепкой и здоровой основой будущего урожая. В первый весенний месяц высевают культуры как на подоконнике, так и в теплицах.

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OBOZREVATEL рассказывает, семена каких культур пора вносить в почву. А также как ухаживать за всходами.

Как выращивать рассаду на подоконнике

Чтобы вырастить молодые растения на подоконнике, подойдут специальные пластиковые или деревянные ящики с ячейками. Бывают они также керамическими. Перед посевом семян их необходимо обработать от потенциально вредных микроорганизмов. Для этого ящики нужно помыть в растворе хозяйственного мыла, а затем ополоснуть кипятком для дезинфекции.

Под посев подойдет универсальный грунт, который можно приобрести в любом магазине. Также можно самостоятельно смешать торф с речным песком и добавить в них немного перлита или вермикулита для рыхлости, перегной или компост для подпитки и золу. Смесь должна быть достаточно рыхлой, чтобы она хорошо пропускала воду и воздух.

Переберите семена, которые планируете высевать. Выбракуйте испорченные. На 5 минут замочите посевной материал в воде. Все, что опустилось на дно, пригодно для проращивания. Всплывшие семена скорее всего не дадут всходов.

Что можно высаживать на подоконнике

Овощи

огурцы;

помидоры;

перец;

репчатый лук;

капуста.

Цветы

астра однолетняя;

петуния;

однолетние георгины;

львиный зев;

вербена;

циния;

душистый табак;

годеция;

левкой летний;

гвоздика травянка;

колокольчики.

Комнатные растения

гиппеаструм;

гранат карликовый;

глоксиния;

кофе;

лавр;

цитрусовые;

эвкалипт лимонный.

Какие культуры можно высаживать в теплице

В почву в теплице можно вносить ранние и холодостойкие овощные культуры и зелень. Вот список растений, которые будут хорошо чувствовать себя в тепличных условиях в марте:

укроп;

редис;

петрушка;

листовые салаты, кресс-салат;

пекинская капуста;

шпинат;

руккола;

кинза;

ранняя морковь;

горох;

горчица.

Если теплица отапливается, то к перечисленным растениям можно добавить также:

сладкий перец;

раннеспелые томаты;

лук-порей и лук-севок.

Как ухаживать за рассадой

Сеянцы нуждаются в регулярном поливе. Важно следить, чтобы вода при этом не была холодной. Также не стоит сильно увлажнять почву – достаточно, чтобы она была едва влажной.

Поскольку световой день все еще короткий, саженцам может понадобиться фитолампа. Особенно это касается растущих в теплице. Температурный режим должен колебаться в пределах 17-20 градусов выше нуля.

Также пора вносить удобрения. Подкармливать ростки необходимо и минеральными, и органическими удобрениями. Вносить их следует до и после пикировки, а также непосредственно перед высадкой в грунт.

Если вы хотите закалить рассаду и сделать ее более устойчивой к возможным будущим заморозкам, после того, как первые всходы покажутся из земли, на несколько дней опустите температуру в теплице до +10 градусов. А затем верните ее на комфортный уровень.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие семена нуждаются в замачивании перед высадкой.

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