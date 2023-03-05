Что посадить на рассаду в марте: список овощей и цветов
Весна официально наступила, и пора начинать огородные работы. Основная задача в марте – это посеять и ухаживать за рассадой, чтобы она была достаточно крепкой и здоровой основой будущего урожая. В первый весенний месяц высевают культуры как на подоконнике, так и в теплицах.
OBOZREVATEL рассказывает, семена каких культур пора вносить в почву. А также как ухаживать за всходами.
Как выращивать рассаду на подоконнике
Чтобы вырастить молодые растения на подоконнике, подойдут специальные пластиковые или деревянные ящики с ячейками. Бывают они также керамическими. Перед посевом семян их необходимо обработать от потенциально вредных микроорганизмов. Для этого ящики нужно помыть в растворе хозяйственного мыла, а затем ополоснуть кипятком для дезинфекции.
Под посев подойдет универсальный грунт, который можно приобрести в любом магазине. Также можно самостоятельно смешать торф с речным песком и добавить в них немного перлита или вермикулита для рыхлости, перегной или компост для подпитки и золу. Смесь должна быть достаточно рыхлой, чтобы она хорошо пропускала воду и воздух.
Переберите семена, которые планируете высевать. Выбракуйте испорченные. На 5 минут замочите посевной материал в воде. Все, что опустилось на дно, пригодно для проращивания. Всплывшие семена скорее всего не дадут всходов.
Что можно высаживать на подоконнике
Овощи
- огурцы;
- помидоры;
- перец;
- репчатый лук;
- капуста.
Цветы
- астра однолетняя;
- петуния;
- однолетние георгины;
- львиный зев;
- вербена;
- циния;
- душистый табак;
- годеция;
- левкой летний;
- гвоздика травянка;
- колокольчики.
Комнатные растения
- гиппеаструм;
- гранат карликовый;
- глоксиния;
- кофе;
- лавр;
- цитрусовые;
- эвкалипт лимонный.
Какие культуры можно высаживать в теплице
В почву в теплице можно вносить ранние и холодостойкие овощные культуры и зелень. Вот список растений, которые будут хорошо чувствовать себя в тепличных условиях в марте:
- укроп;
- редис;
- петрушка;
- листовые салаты, кресс-салат;
- пекинская капуста;
- шпинат;
- руккола;
- кинза;
- ранняя морковь;
- горох;
- горчица.
Если теплица отапливается, то к перечисленным растениям можно добавить также:
- сладкий перец;
- раннеспелые томаты;
- лук-порей и лук-севок.
Как ухаживать за рассадой
Сеянцы нуждаются в регулярном поливе. Важно следить, чтобы вода при этом не была холодной. Также не стоит сильно увлажнять почву – достаточно, чтобы она была едва влажной.
Поскольку световой день все еще короткий, саженцам может понадобиться фитолампа. Особенно это касается растущих в теплице. Температурный режим должен колебаться в пределах 17-20 градусов выше нуля.
Также пора вносить удобрения. Подкармливать ростки необходимо и минеральными, и органическими удобрениями. Вносить их следует до и после пикировки, а также непосредственно перед высадкой в грунт.
Если вы хотите закалить рассаду и сделать ее более устойчивой к возможным будущим заморозкам, после того, как первые всходы покажутся из земли, на несколько дней опустите температуру в теплице до +10 градусов. А затем верните ее на комфортный уровень.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие семена нуждаются в замачивании перед высадкой.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.