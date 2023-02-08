Что подарить на День святого Валентина: подскажут знаки зодиака

Подобрать подарок любимому человеку часто становится тем еще квестом. Ведь не всегда получается угадать, а в День святого Валентина хочется, чтобы все было по-настоящему идеально.

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Конечно, можно приготовить ужин и символические подарки, однако в День влюбленных многие хотят удивить своих партнеров. Поможет в этом знак зодиака вашей второй половинки. OBOZREVATEL собрал советы, что же подойдет представителям каждого знака.

Овен

Представители этого знака любят сюрпризы. Поэтом следует постараться и удивить вторую половинку. Лучшим вариантом станет путешествие для двоих. Главное правило – оно не должно быть скучным. Ведь Овны – те еще любители веселья.

Телец

Тельцы неприхотливы к подаркам. Лучшим презентом станет какая-то практическая вещь, которая пригодится, к примеру, на кухне. Однако проявите креативность, чтобы добиться лучшего эффекта. И приготовьте праздничный ужин – Телец будет в восторге.

Близнецы

Близнецы обычно отличаются высоким интеллектом и любовью к книгам, музыке и разговорам. Удовлетворите эти их желания. Купите подборку стихов, включите романтическую мелодию. И самое главное – не суетитесь, пусть все будет легко и непринужденно.

Рак

Раки любят проявления любви. Добавьте к подарку признание или благодарность за все, что дарит вам вторая половинка. Можно купить украшение, однако обязательно символическое. Хорошо подойдут авторские подарки.

Лев

Львы любят дорогие презенты, которые потешат их тщеславие. Они в свою очередь также очень щедры. Подумайте, чем больше всего увлекается ваш партнер и купите то, о чем он давно мечтает.

Дева

Девы любят ушами и глазами. Напишите стих или сделайте трогательное видео о вашей любви - ваша вторая половинка точно не останется равнодушной.

Весы

Представители этого знака – эстеты. Им понравятся красивые подарки – духи, элегантные кошельки и сумочки, изящные украшения.

Скорпион

Покажите представителю этого знака, что он важен для вас. Ваша вторая половинка должна чувствовать себя особенной, поэтому и подарок должен быть не таким, как у всех. К примеру, забронируйте номер в лучшем отеле города.

Стрелец

Стрельцы очень активны по жизни. Они любят вечеринки и экстремальные развлечения. Купите сертификат на прыжок с парашютом и вы точно не прогадаете.

Козерог

Представители этого знака – поклонники традиционных подарков. Принесите на свидание цветы и подарите, к примеру сумку. Мужчинам можно презентовать хорошее портмоне.

Водолей

С Водолеями ситуация совсем другая – они идут против системы и не обрадуются традиционным вещам. Им можно подарить одежду, украшения или духи, однако это должны быть эксклюзивные вещи. Не обязательно дорогие, но точно нестандартные и смелые.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны, поэтому подарок нужен под стать. Сделайте что-нибудь собственноручно и презент обязательно тронет вашу вторую половинку. Однако есть условие - подарок должен быть сделан с любовью. Не стесняйтесь и выложитесь по максимуму.

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