Что означает украинское слово 'наздогад': как правильно поставить ударение

Для тех, кто переходит на украинский язык, сложным может быть не только подбор слов сам по себе. Нередко говорящие, не имеющие должного опыта, могут путать ударения. Стесняться этого не стоит. Немного внимания и усилий помогут исправить все ошибки.

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Тем более что существует немало слов, с которыми не всегда справляются даже те, кто пользуются языком с самого рождения. Таким словом эксперты телеграм-канала "Correctarium — Українська мова" называют наречие "наздогад".

Словари представляют два значения этого слова. Это или делать или говорить что-либо без точного знания, без уверенности; догадываясь о чем-нибудь; наугад. Или надеяться на благоприятную, хорошую возможность; действовать, как повезет; наугад, кое-как.

В текстах можно встретить также морфологический вариант "навздогад". Он тоже правильный и его можно спокойно употреблять, не боясь совершить ошибку.

Так как насчет ударения? Многие люди интуитивно ставят его в этом слове на второй слог и говорят "наздóгад". Это объясняется тем, что в начальной лексеме, существительном "здогад", ударение тоже падает на звук о. Но словари указывают, что правильным здесь будет ударение на конечном слоге, то есть "наздогáд". Этот нюанс нужно просто запомнить, чтобы использовать слово правильно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в слове "навзаєм", которым вежливо отвечать на добрые пожелания.

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