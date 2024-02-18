Что означает украинское слово 'магура', которое стало привычным в условиях войны: объяснение

Слово "магура" стало все чаще появляться в украинских новостях. Его используют для обозначения 47 бригады Вооруженных сил Украины, а также оно стало названием новых украинских беспилотных морских дронов Magura V5.

OBOZ.UA подготовил материал о значении слова, которое стало символом стойкости и непобедимости украинских воинов.

"Магура" имеет несколько значений.

Такое название имеет, например, гора, вторая по высоте вершиной Львовской области (1362,7 метра).

Также Магурой называют заповедное урочище на западных склонах этой горы, ручей, что берет начало на восточных, и еще некоторые природоохранные территории в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Горы под названием "Магура" есть также в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. А за границей Магура – это пещера в Болгарии и округ в Бангладеше.

Слово "магура" означает "высокая гора". Оно заимствовано из молдавского языка. С молдавского языка "мэгурэ" – "горб". В то же время и в румынском языке есть слово magura, означающее "гора, холм, возвышенность".

За другой версией, географические названия произошли от имени древнеукраинской славянской богини дочери громовержца Перуна. Ее характеризуют, как облачную деву, прекрасную, крылатую и воинственную. На поле боя Магура подбадривает воинов, ее золотой шлем сверкает на солнце, внушая радость и надежду в сердца бойцов и вдохновляет их на победу.

Точно неизвестно, почему 47 бригада и БПЛА получили название "Магура". Однако бесспорно это слово приобрело популярность и стало символом стойкости, мужества и силы украинского народа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о дронах MAGURA V5, которые отправили на дно ВДК.

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