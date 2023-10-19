Что означает фамилия Бандера, которая пугает всех окупантов: происхождение и где в Украине встречается

Возможно, украинцы и не придавали бы такого большого значения фигуре Степана Бандеры, если бы не россияне. Оккупанты возвели персону политического деятеля и революционера в ранг основного врага, а его фамилия до сих пор изрядно пугает наших соседей.

Есть несколько версий происхождения фамилии Бандера. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с наиболее вероятными гипотезами появления этой фамилии на территории Украины.

Вероятно, фамилия Бандера происходит от слова "флаг", что в нескольких европейских языках имеет подобное произношение и написание:

на испанском "флаг" будет bandera (бандера);

на итальянском – bandiera (бандьера);

на португальском – bandeira (бандейра).

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Совершенно однозначно, что фамилия Бандера не происходит от слова "бандит".

Не имеет обоснований и теория, будто фамилия как-то связана с городом Бендеры в Молдове.

Наиболее вероятно, что фамилия действительно пришла на украинскую территорию из романских языков, ведь в таком же значении она издавна существовала и на западе Украины.

Бандера кажется настоящей украинской фамилией, однако ее носителей зафиксировано не так много. Согласно открытым данным, только 22 человека сейчас имеют фамилию Бандера. То есть по распространению она занимает 134 450 место.

Больше всего носителей фамилии зафиксировано в следующих населенных пунктах:

город Стрый Львовской области;

город Киев,

город Дрогобыч Львовской области;

город Ивано-Франковск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых древних украинских фамилиях, которые существуют более тысячи лет.

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