Что нужно успеть сделать в огороде еще до начала весны: список важных дел

Хотя календарная зима еще не закончилась, пора задуматься о подготовке к новому дачному сезону. Февраль – прекрасное время, чтобы начать некоторые работы в огороде, ведь именно сейчас закладывается основа для будущего урожая.

О том, какие важные огородные дела нужно успеть сделать в феврале, чтобы подготовить свои земельные участки к весне, рассказали Zprz Сity.

Все работы из этого списка важны. Они повлияют на состояние ваших деревьев, растений и качество будущего урожая.

Уборка

Уберите из огорода все ботвы, сорняки и опавшие листья, которые накопились за зиму и перекопайте землю, чтобы разрыхлить ее. Также не забудьте снять с деревьев испорченные старые плоды. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей.

Уход

Произведите обрезку сухих и больных ветвей плодовых деревьев и кустарников, чтобы помочь им лучше плодоносить. Кроме того, побелите стволы, пока они еще находятся в покое. Это защитит их от морозов, солнечных лучей и вредителей.

С наступлением весны кора кустов и молодых плодовых деревьев становится для грызунов основным источником питания, поэтому следует провести обвязку штамбов или заменить ее по необходимости.

В конце концов, уже сейчас можно и привить ваши деревья. Опытные садоводы считают, что делать это нужно пока не начался период сокодвижений.

Удобрение

Чтобы у растений были силы для развития и роста, необходимо удобрить почву. Внесите в прикорневые зоны органические или минеральные удобрения после того, как земля оттаяла после холодов.

Подготовка

Если вы хотите выращивать новые культуры, то следует начать подготовку как можно быстрее. Самое время определиться, что вы хотите посеять и планировать размещение новых растений на вашем огороде.

Семена уже сейчас можно сеять, чтобы весной иметь рассаду для открытого грунта.

Также рекомендуется в феврале проверить инвентарь, состояние систем полива, отремонтировать или заменить поврежденные детали, чтобы не беспокоиться об этом в то время, когда нужно будет заниматься растениями.

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