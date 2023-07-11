Что никогда нельзя делать при гостях: распространенные нарушения этикета

Наверное, каждый из нас попадал в неловкую ситуацию, когда на вечеринке хозяева начинали делать что-то вызывающее смешанные эмоции у гостей. Начинали разговор на неудобную и конфликтную тему или занимались своими делами.

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Избежать таких ситуаций помогает знание этикета. Поэтому издание Best Life обратилось к специалистам по правилам поведения, чтобы составить список вещей, которые не стоит делать, когда к вам пришли гости, чтобы не поставить их в неудобное положение.

Не заканчивайте приготовление к приходу гостей

В то время, когда прибудут гости — особенно если речь идет о более формальных встречах, таких как визит родителей партнера или прием коллег — ваши приготовления должны быть завершены. Заканчивать уборку или приготовление пищи, бежать в душ или делать прическу и макияж, когда они уже на пороге, не вежливо. Поэтому дом должен быть убран, вы одеты и готовы приветствовать гостей, еда находиться на той стадии готовности, когда ее останется только сервировать, стол накрыт, свечи зажжены, а музыка играть. Ничто так не портит настроение, как необходимость вынести мусор на глазах у всех или декорировать обеденный стол. Причем, в первую очередь, самим хозяевам.

Избегайте тем о здоровье, деньгах, религии или политике

Особенно важно не касаться щекотливых тем, если вы не очень близко знакомы с гостями. В этих вопросах между людьми часто бывают разногласия, а вы же не хотите заставлять того, кто пришел к вам домой хорошо провести время, огорчаться, краснеть или начинать упорно спорить. Безопасными темами для обсуждения эксперты по этикету называют любые хобби или интересы, которые есть у гостей – прочитанные книги, просмотренные фильмы, посещенные спектакли, путешествия и т.д.

Удерживайте домашних животных от безумного поведения

Если ваш пес обопрется грязными лапами на светлое платье гостьи и оставит пятно, а кот набросится на тарелку с чьим-то угощением или поцарапает чужого ребенка, это может серьезно испортить всем настроение. Поэтому постарайтесь сделать все, чтобы избежать подобных ситуаций. К примеру, оставьте домашнего любимца в месте, где ему будет комфортно, и наведывайтесь к нему время от времени. А с гостями знакомьте только если он умеет спокойно реагировать на такие ситуации. Также накануне вечеринки спросите, нет ли у кого-нибудь из гостей аллергии. Если да, то не выпускайте животное, пока все не уйдут.

Не начинайте уборку, пока гости еще не ушли

Мытье посуды или разбирание декора могут сигнализировать гостям о том, что вы не хотите их больше видеть у себя дома, что достаточно грубо. Поэтому сносить тарелки или бокалы в мойку – это допустимое поведение, а вот мытье посуды – это уже слишком. Ваше внимание должно быть сосредоточено на общении, а не на домашних делах. Впрочем, если гости действительно засиделись, можно показать, что вечеринка закончилась, определенными делами, которые указывают на это. Но не снимайте скатерть со стола прямо перед сидящими за ним людьми и не запускайте цикл стирки. Придумайте нечто более деликатное.

Не устраивайте семейных сцен

Одна из самых неприятных ситуаций, в которую можно в принципе попасть, это стать свидетелем ссоры партнеров или родителей с детьми. Поэтому подобных ситуаций, когда у вас гости, нужно тщательно избегать. Не придирайтесь к своему партнеру, не критикуйте детей, не шутите токсичные шутки друг о друге. Отношения выясните, когда гости уже уйдут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на что могут обращать внимание токсичные гости и как спокойно реагировать на это.

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