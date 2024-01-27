Что нельзя сажать у вишни: урожая не увидите годами

Правильное соседство – залог богатого урожая. Не следует высаживать культуры в саду, ориентируясь только на наличие свободного места или эстетические нюансы. Если деревья или кустарники окажутся несовместимыми, урожай будет бедным. В худшем случае существует риск гибели определенных растений.

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Следует учитывать, что корневая система вишни имеет множественную горизонтальную ветвь корневища на глубине 10-30 см. Что нельзя сажать возле вишни и как вырастить сочные и вкусные ягоды – читайте в материале OBOZ.UA.

Где нельзя сажать вишню

Вишне нужен солнечный свет, поэтому ее не стоит высаживать рядом с другими раскидистыми деревьями, имеющими густую крону. В тени вишня будет расти плохо, а ягоды будут мелкими.

Неблагоприятные соседи для вишни

Яблони, груши, персики и вишни подвержены появлению общих заболеваний, наиболее распространенным из которых является монилиоз.

Плохим соседом будет и виноград, который станет мощным конкурентом в борьбе за свет и питательные вещества. По этой же причине не следует высаживать молодые вишни рядом с рябиной и жимолостью.

Грецкий орех – неблагоприятный сосед не только для вишен, но и для многих других культур, ведь токсичные выделения существенно ухудшают урожайность.

Малину, белую и черную смородину, крыжовник, облепиху следует посадить в другое место. Они обладают мощной корневой системой. Близкое соседство создаст конкуренцию за влагу и питательные вещества.

На небольших земельных участках огородники часто сажают вместе садовые и огородные культуры, тем самым допуская роковую ошибку. Нельзя сажать вишню среди картофельной грядки, ведь корни дерева выделяют вещества, которые негативно влияют на развитие корнеплодов. Культуры семейства пасленовых: помидоры, баклажаны, перец склонны к появлению вредителей, часто страдают болезнями и могут заразить деревья.

Хорошие соседи для вишни

Вишня довольно неприхотлива, поэтому ряд растений прекрасно уживется рядом. Например, можно обустроить сад, посадив вишни или черешни разных видов.

Сливы и абрикосы также будут хорошо развиваться рядом с вишней. У этих деревьев схожие условия выращивания, нужно лишь соблюдать расстояние высадки саженцев – не менее 5 метров. Важно помнить, что это должны быть невысокие однородные сорта, не затеняющие друг друга.

Рядом с вишней можно посадить алычу, пряные травы, зелень и многолетники. Специфический аромат бузины, мяты или мелиссы будет отпугивать вредителей, в том числе вишневую тлю. Подснежники, ландыши, примулы, фиалки, бархатцы и календула будут прекрасно расти на клумбах под вишней.

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