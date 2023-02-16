Что нельзя говорить перед сном: список слов, вызывающих беду

Сон – особое состояние, разгадать которое до сих пор не удалось даже ученым. Поэтому и в народе он окутан массой суеверий. Нужно правильно готовиться ко сну, правильно укладываться и правильно просыпаться. Среди этих правил – ограничение на употребление определенных слов перед сном.

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OBOZREVATEL собрал список этих слов. Считается, что они способны изменить настроение человеку, ложащемуся спать, и, соответственно, повлиять на то, что он увидит во сне, а также то, как это скажется на его судьбе.

Веник, пылесос. Несмотря на то, что сами по себе эти слова не имеют отрицательного значения, их лучше на ночь не употреблять, это может принести проблемы на работе.

Домовой, барабашка, кикимора и прочая нечисть. Не стоит призывать на ночь нечистую силу, потому что это может испортить и даже разрушить вашу семейную жизнь.

Дьявол, черт, сатана. Поминовение нечистого перед сном издавна считается одним из главных табу. Этим вы словно приглашаете его в свой дом и даете ему разрешение делать с вами что угодно, пока вы совершенно беззащитны. Ничего хорошего он вам, конечно, не принесет.

Ключи. Это слово способно запереть денежный канал. Вы рискуете надолго погрузиться в нищету.

Болезнь. Упоминание любых проблем со здоровьем перед сном может навлечь соответствующие неприятности на родных того, кто эти слова произносит.

Кровь. Этим словом, сказанным на ночь, можно навлечь на себя недомогание или сильную головную боль, которые начнутся уже на следующее утро.

Смерть. После этого вам будут сниться кошмарные сны, которые при этом будут еще и вещими. Вы рискуете нанести вред своему будущему и отпугнуть удачу.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя рассказывать о своих снах другим людям.

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