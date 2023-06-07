Что нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием: четыре табу

Антипригарная сковорода – действительно бесценная вещь на кухне. Она проста в использовании, функциональна и долговечна благодаря способности предотвращать прилипание пищи к поверхности.

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Но антипригарное покрытие не так универсально, как может показаться на первый взгляд. Что нельзя готовить на этой поверхности, рассказали эксперты издания Sante Plus.

Какие блюда нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием

Сковороду с антипригарным покрытием никогда нельзя использовать при высоких температурах. Ее также не следует оставлять пустой для предварительного разогрева.

Цитрусовые и помидоры

Кислоты могут повредить антипригарное покрытие, поэтому лучше не готовить на такой сковороде кислые продукты. Например, нельзя жарить помидоры или добавлять лимонный сок в блюдо.

Стейк

Самая распространенная ошибка – готовить на антипригарной поверхности мясо. Для правильной прожарки стейка требуется высокая температура. Такие сковороды нельзя использовать на сильном огне.

Соусы

Соусы также лучше не готовить на антипригарных поверхностях, ведь они могут карамелизоваться и прилипать.

Запеканки

Будьте осторожны и всегда проверяйте инструкции производителя о возможности использования антипригарной посуды в духовке. Как правило, это указано на обороте изделия.

Особенности использования антипригарных поверхностей

Антипригарные поверхности можно использовать только для приготовления легких блюд, например блинов или омлета.

Будьте осторожны с использованием металлических ложек или лопаток – они могут поцарапать сковороду. И, конечно же, нельзя мыть антипригарную сковороду в посудомоечной машине: очень горячая вода и сильные моющие средства могут со временем повредить ее. Лучше всего использовать мягкую губку, смоченную в смеси из теплой воды и мыльного средства.

Сковороду с антипригарным покрытием желательно менять через каждые пять лет. Однако если на поверхности появились трещины или царапины, следует немедленно выбросить такую посуду.

Когда антипригарная сковорода теряет свое покрытие, металл под ней подвергается окислению и легко ржавеет. Кроме того, с течением времени появляются светлые или темные пятна. Само по себе изменение цвета не опасно. Но резкое потемнение говорит о том, что покрытие постепенно отслаивается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть антипригарную сковороду и не повредить ее.

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