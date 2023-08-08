Что нельзя делать в зеркальную дату 08.08: список запретов

Сегодня на календаре выпадает зеркальная дата – 08:08. Две восьмерки, олицетворяющие собой знак бесконечности. Люди издавна придавали таким дням большое эзотерическое значение.

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Подобные даты называют сильными с точки зрения энергетики и благоприятными для загадывающих желания. Желания должны быть положительными и направленными на улучшение жизни – своей и окружающих. Загадывать их лучше через какой-то ритуал: с помощью визуализации, записи на бумаге, медитации и т.д. Также существует определенный список запретов. OBOZREVATEL рассказывает, что нельзя делать в зеркальную дату 08.08.

Запреты для зеркальной даты

В энергетически сильные дни нельзя много думать о неудачах и несчастьях. Такие мысли нужно гнать от себя и концентрироваться на чем-то положительном, держать в уме мысли об исполнении желаний. А вот что еще не стоит делать 08.08:

бездумно тратить деньги;

лениться, когда нужно что-то сделать;

ссориться, ругаться и вступать в конфликты, особенно с близкими людьми;

желать другим людям зла, проклинать кого-нибудь, в том числе себя;

одалживать свои рабочие инструменты.

Что нужно делать в зеркальную дату

Поскольку этот день энергетически мощный, его нужно потратить на действия, которые помогут очистить энергетику и исправить недостатки на тонком уровне. Поэтому в зеркальные даты, такие как 08.08, нужно делать следующее:

прощать и отпускать обиды;

завершать обременяющие вас отношения;

прощаться с делами и привычками, не приносящими пользы;

концентрироваться на положительных мыслях;

загадывать желания и ставить цели.

Приметы на 8 августа

В этот день в народе традиционно по приметам определяли, какой будет осень:

если листья на липах начали желтеть, осень придет рано;

утром кует кукушка – к теплому осеннему сезону;

красный закат предвещает дожди;

если к вам подойдет уличная кошка и ляжет рядом, ждите богатства и удачи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на зеркальную дату для всех знаков зодиака.