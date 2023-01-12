Что нельзя делать в пятницу, 13-го: запреты, о которых вы даже не догадывались
Пятница, 13-е – наполненный мистическим смыслом день, который всегда воспринимали негативно, ожидая каких-либо неприятностей. Однако существует ряд правил, соблюдая которые, можно свести к нолю возможные неудачи.
Хотя многие люди понимают, что главной проблемой пятницы, 13-го, является самовнушение, лучше не рисковать и не делать лишнего. OBOZREVATEL разобрался, что можно и нельзя делать в этот день.
Нельзя:
– отправляться в путешествие, поскольку дорога будет богата на неприятные сюрпризы;
– сажать растения;
– жениться;
– менять работу;
– ложиться в больницу и проводить плановые операции;
– веселиться с выпивкой и смехом;
– смотреть перед сном подолгу в зеркало;
– начинать новые дела;
– стричь волосы и ногти;
– употреблять бранные слова, в частности "черт";
– надевать одежду коричневого и фиолетового цветов;
– оглядываться;
– сушить зонт открытым;
– давать деньги в долг;
– делать дорогие покупки;
– рисковать.
Можно:
– уходовые процедуры;
– медитации;
– читать позитивную литературу;
– смотреть фильмы;
– заниматься легким спортом;
– ходить в бассейн;
– провести семейный вечер.
Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи прогнозируют, что пятница, 13-е, не станет днем неприятностей и принесет некоторым знакам зодиака невиданные успехи.
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