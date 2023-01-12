Что нельзя делать в пятницу, 13-го: запреты, о которых вы даже не догадывались

Пятница, 13-е – наполненный мистическим смыслом день, который всегда воспринимали негативно, ожидая каких-либо неприятностей. Однако существует ряд правил, соблюдая которые, можно свести к нолю возможные неудачи.

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Хотя многие люди понимают, что главной проблемой пятницы, 13-го, является самовнушение, лучше не рисковать и не делать лишнего. OBOZREVATEL разобрался, что можно и нельзя делать в этот день.

Нельзя:

– отправляться в путешествие, поскольку дорога будет богата на неприятные сюрпризы;

– сажать растения;

– жениться;

– менять работу;

– ложиться в больницу и проводить плановые операции;

– веселиться с выпивкой и смехом;

– смотреть перед сном подолгу в зеркало;

– начинать новые дела;

– стричь волосы и ногти;

– употреблять бранные слова, в частности "черт";

– надевать одежду коричневого и фиолетового цветов;

– оглядываться;

– сушить зонт открытым;

– давать деньги в долг;

– делать дорогие покупки;

– рисковать.

Можно:

– уходовые процедуры;

– медитации;

– читать позитивную литературу;

– смотреть фильмы;

– заниматься легким спортом;

– ходить в бассейн;

– провести семейный вечер.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи прогнозируют, что пятница, 13-е, не станет днем неприятностей и принесет некоторым знакам зодиака невиданные успехи.

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