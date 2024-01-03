Что нельзя дарить на день рождения: вещи, которые не понравятся никому

Новый год – новый цикл дней рождений. И начинать думать о подарках самым близким можно уже прямо сейчас. Например, ознакомиться с рекомендациями экспертов по этикету относительно того, какие именно презенты делать не следует.

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Этот список поможет вам не ошибиться с выбором подарка ни в наступившем году, ни во все последующие годы. OBOZ.UA расскажет подробнее о нежелательных вариантах, которые не порадуют никого. Впрочем, если именинник сам попросит о чем-нибудь из перечисленного ниже, смело дарите это. Никакие правила не могут быть сильнее персонального желания человека.

Средства для коррекции внешности

Любые вещи, которые позволяют "улучшить" внешность, считаются табу, когда речь идет о подарках. Наборы для отбеливания зубов, краски для волос, автозагар и т.д. – все это лишь намекнет человеку, что он недостаточно хорош. А это может сильно испортить настроение в день рождения. К тому же, вы можете легко ошибиться с выбором.

Косметика

Косметические средства – как уходовые, так и декоративные – почему-то считаются хорошими подарками, хотя на самом деле ими не являются. Риск ошибки здесь огромен. Вы запросто можете промахнуться с оттенком, не угадать с типом кожи или волос, а то вообще купить что-то, что будет вызывать аллергию. Если вы не уверены на 100%, что именно это средство подойдет имениннику, лучше ограничьтесь сертификатом в соответствующий магазин.

Духи

Еще один подарок из традиционного списка удачных, который на самом деле часто оборачивается разочарованием. Вкус на ароматы – вещь очень индивидуальная. И то, что понравилось вам и на вашей коже раскрылось замечательным букетом, у именинника может вызвать только удушье и головную боль. Если хотите подарить духи и не знаете, какие именно – узнайте заранее, чего хочет именинник. Или сводите его в парфюмерный магазин либо осчастливите сертификатом. Так вероятность ошибки сведется к нулю.

Книги по самопомощи

Подобная литература может быть действительно спасительной, содержать замечательные советы, которые изменят жизнь человека к лучшему. Но дарить ее на день рождения – очень плохая идея. Так вы намекнете имениннику, что его жизнь идет не так, как ему хотелось бы, лишний раз напомните о проблемах. Выбор таких книг – дело чуть ли не интимное. И совсем не праздничное.

Гигиенические средства

Разнообразные дезодоранты, зубные пасты, гели для душа – это часть нашей ежедневной рутины, вещи весьма обыденные, которыми трудно порадовать. Даже если это действительно дорогое средство. К тому же такой подарок может быть истолкован как намек на то, что у человека не все в порядке с личной гигиеной.

Абонемент в спортзал

И это еще один подарок с неверным посылом. Более того, кроме намека, что имениннику пора заняться собой, он нарушает его границы еще и с другой стороны. Чтобы воспользоваться им, человеку придется пересмотреть свой график и придумать, как вместить в него несколько тренировок в неделю, что может быть неподъемной задачей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об ученом, который исследовал, как правильно выбирать и дарить подарки, чтобы никогда не ошибаться.

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