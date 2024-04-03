Что не так на рисунке? Хитрая головоломка с часами

Насколько вы внимательны к деталям? В современном быстром мире выработать этот навык очень непросто. А вот проверить его наличие достаточно несложно.

Так, OBOZ.UA публикует головоломку, которая поможет определить способность концентрироваться на мелочах и делать из них выводы. На поиск правильного ответа авторы дают всего три секунды. Готовы испытать себя?

На представленном изображении вы видите механические наручные часы. На первый взгляд довольно обычный. Но если присмотреться, можно заметить одну ошибку. Попытайтесь сделать это сами за те самые отведенные 3 секунды.

Поставьте таймер и внимательно проанализируйте изображение. Вполне возможно, что заданного времени вам не хватит. Поверьте, не только вам. Большинству людей требуется более длительное время, чтобы справиться с этой задачей. Поэтому просто продолжайте обдумывать правильный ответ.

Именно самостоятельное решение головоломок является наиболее полезным для развития внимательности и наблюдательности. Вспомните все, что вы знаете о часах и не сдавайтесь.

Если поиски так и не приведут к ответу, воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней необходимые фрагменты отмечены кружочками. Это римские цифры IX (9) и XI (11), которые на циферблате поменялись местами.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку с лошадьми, куда тоже закралась ошибка.

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