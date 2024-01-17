Что на самом деле означает аббревиатура WC: вы будете удивлены

Уборные обычно подмечают либо специальными табличками со схематическими изображениями или меткой WC. Эта аббревиатура давно стала международной, однако немногие догадываются о ее значении.

Видео дня

Издание Mirror опубликовало интересный исторический экскурс в XIX век, чтобы исследовать, как появилось это название. Действительно, долгое время слово "туалет" в аристократическом обществе не произносили – это считалось признаком языкета.

Историки предложили обратить внимание на историю туалетов и канализации. Слово "унитаз" возникло значительно позже, чем была изобретена сама конструкция туалета. Британская фирма Томаса Твифорда (Thomas William Twyford, 1849—1921) начала производить модели с смывающимся баком под названием "The Unitas" (единство, сочетание).

В 1883 году именно Твифорд одним из первых запантентовал конструкцию, сочетавшую керамическую фаянсовую раковину и сливной клапан. Основным же заказчиком новинки стал Английский королевский двор.

До возникновения унитазов туалеты назывались "water closet". В XIX веке слово "туалет" не произносилось в аристократическом обществе.

Чтобы избежать неудобных ситуаций, и чтобы воспитанным барышням не пришлось краснеть, спрашивая о местонахождении особой комнаты, туалеты стали обозначать аббревиатурой WC, особенно в общественных местах.

XIX век был периодом больших инноваций для современных туалетов и достижения помогли значительно улучшить общественное здоровье и гигиену.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-10 изобретениях человечества, навсегда изменивших мир

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.