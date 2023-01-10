Что категорически нельзя выбрасывать в унитаз: сантехник будет в ярости

Надо избавляться от привычки выбрасывать в унитаз и раковину весь хлам. Это может привести к тотальному засорению, справиться с которыми не смогут даже сантехники.

Видео дня

Некоторые до сих пор выбрасывают в раковину заварку или остатки муки. Почему нельзя смывать в унитаз волосы из расчески и как влияет на канализационную систему вылитый из сковороды жир, разбирался OBOZREVATEL.

Что нельзя выбрасывать в унитаз

Сантехники не советуют выбрасывать в унитаз даже бумажные полотенца. Они имеют большую плотность, чем обычная туалетная бумага и плохо растворяются в воде.

Если вы привыкли смывать в унитазе наполнитель кошачьего туалета – немедленно прекратите это делать. Наполнитель сбивается в комок, который образует своеобразную "пробку" в канализации. То же касается и средств женской гигиены, ватных дисков и подгузников. Они очень набухают от воды.

Волосы из расчески прилипнут к другим отходам, спутаются в тугой "комок" и создадут "пробку" в канализационной системе. Сигареты и уголь вообще не растворяются в воде.

Чайная заварка, тесто, макаронные изделия, рис не только образуют засор, но оставляют грязные разводы на унитазе.

Кроме того, не следует смывать в унитаз наклейки, этикетки и мелкие бумажки.

Что не следует смывать в раковину

По словам сантехников, хозяйки часто сливают в кухонную раковину остатки пищи и столовый хлам, что приводит к быстрому засорению труб.

Самая распространенная ошибка – сливать кофейную гущу. Она не растворяется в воде и прилипает к трубам.

Жир со сковороды, растительное масло и масло после жарки, остыв, создают "пробку" в канализации.

Некоторые смывают в раковину остатки муки или теста. Так делать нельзя, потому что при намокании они увеличиваются в размере, а в трубах к ним налипают другие отходы. Это касается и косметических средств, например, глиняных масок для лица. Лучше не смывать остатки таких масок в раковине, чтобы не спровоцировать непроходимость труб.

Косточки от лимонов и других фруктов, семечки, шелуху, состриженные ногти следует выбрасывать в помойку, а не в раковину или унитаз. Накапливаясь, они создают засор в канализационной системе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 правил, которые упростят и ускорят уборку дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!