Что категорически нельзя выбрасывать в унитаз: может дойти даже до ремонта

Иногда унитаз в доме используют как один из способов утилизации отходов. Особенно если речь идет об органике. Но сантехники предупреждают, что так использовать устройство нельзя – из-за этого может забиться канализация и повредиться система труб в целом доме.

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OBOZREVATEL разбирался, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз. Повреждения, которые могут возникнуть при этом, влетят вам в копеечку.

Супы. Утилизировать в унитазе можно только жидкую часть блюда (бульон или отвар), все твердые частички нужно отправлять в помойку.

Кофейная гуща. Из-за своей абразивности эти отходы могут ускорять износ труб. Особенно это актуально для труб, изготовленных из чугуна.

Животное и растительное масло. Любой жир твердеет под действием холодной воды. Если слить его в канализацию, он начнет оседать на стенках труб и ускорит засор. Отчистить жировой налет достаточно сложно.

Химические растворители. Агрессивные вещества могут повреждат эмальь унитаза и портить трубы. Особенно если речь идет о пластиковых разновидностях.

Кипяток. Из-за перепада температур между холодной чашей и горячей водой эмаль унитаза может потрескаться. Это может окончательно испортить сантехустройство и вам придется его менять.

Туалетная бумага. Несмотря на то, что сейчас производители стараются делать туалетную бумагу полурастворимой и пригодной для утилизации в унитазе, не все ее разновидности способны на это. Хуже всего это может отразиться на канализационных системах старых домов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как прочистить засор унитаза за одну минуту.

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