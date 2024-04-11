Что категорически нельзя делать при аллергии: врач дал подробное объяснение

Человеку, страдающему аллергией на цветение различных видов растений, запрещено лечиться фитопрепаратами на любой растительной основе. Поэтому никакие народные методы борьбы с аллергией не будут действенными – ими пользоваться не стоит.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал врач-аллерголог Олег Назар. Единственная его рекомендация в этом случае – пить больше жидкости, она будет выходить в виде слизи и вымывать нос.

"В сотрудничестве с фитотерапевтом, который действительно владеет информацией, можно подобрать травки, которые активируют надпочечники человека, повышают уровень кортизола, то есть гормона, который должен подавлять аллергии, но неизвестно, как организм отреагирует на эту травку. У меня были пациенты, принимавшие какую-то настойку, смазывавшие кожу чистотелом от бородавок, и это давало такую аллергическую реакцию вплоть до астмы. Поэтому народные методы вообще не работают", – отметил Назар.

Кроме того, он отметил, что аллергия может несколько лет подряд проявляться у человека, но на него не обращают внимания, воспринимая за что-то другое.

"То есть, как нас учили в военкомате, приходит призывник, ты берешь его карточку и смотришь, когда у него ОРВИ, а у него весной, или летом 2 недели. Какое это ОРВИ, если 40 температура жар. Значит, это аллергия, которая может восприниматься за ОРВИ, потому что отеки идут, насморк, глаза красные", – рассказал врач.

Он отметил, что наиболее действенные при аллергии аптечные лекарственные препараты – сосудосуживающие, антигистаминные, противоаллергические и кортикостероиды.

"Бояться их не стоит, потому что там где-то 5-6% только этих гормонов может всосаться из-за слизистой, они работают преимущественно местно, но позволяют держать эту аллергию и уменьшить применение таблетированных препаратов", - подчеркнул Назар.

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