Что делать с носком, если потеряли пару: не торопитесь выбрасывать

Среди вечных вопросов, на которые человечество до сих пор не может найти ответа, особое место занимает загадка исчезновения второго носка. Согласно исследованию, люди теряют в среднем 1,3 носка в месяц. Это, на первый взгляд, небольшое количество, но математика – вещь неумолимая, и получается, что статистика потерь составляет колоссальные 15 носков в течение года.

Шутки шутками, однако проблему нужно решать. Если каким-то образом вы стали счастливым обладателем одного носка (второй мог потеряться или порваться) – не расстраивайтесь. Эксперты рассказали о нескольких полезных лайфхаках.

Тряпки для вытирания пыли

Старый добрый лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки, когда в условиях дефицита носки экономили и не выбрасывали. Возьмите носок или наденьте его на ладонь и протрите пыль на полках или других поверхностях. Носок станет качественной многоразовой тряпкой от пыли, однако не забывайте стирать ее после каждого использования.

Ароматические саше

Принятие ароматической ванны с лепестками роз, лавандой или разнотравьем – отличный способ отдохнуть и успокоиться. Но весь процесс быстро теряет свою привлекательность, когда вам приходится вынимать горсти мокрых лепестков со слива.

Чтобы получить те же преимущества без стресса, следует наполнить старый носок ароматическими травами и завязать его сверху. Это создаст эффект чайного пакетика. Поместите носок в воду и немного подождите. Расслабляющая ароматическая ванна готова – и вам не придется потом убирать беспорядок.

Грелка-подушка

Грелки-подушки могут успокоить боли в мышцах или помогут согреться в прохладный день, но нет никаких причин тратиться на вещь, которую можно сделать из подручных материалов. Возьмите старый носок, желательно достаточно длинный, наполните его сухим рисом, гречкой или другой крупой. Завяжите конец, а затем положите в микроволновку на несколько минут.

Лайфхак для очков

Жесткий чехол – лучший выбор, когда дело доходит до защиты ваших очков, но в форс-мажорной ситуации пригодится и носок. Если вы бросите очки в сумку без защиты, линзы, скорее всего, получат царапины и повреждения после контакта с другими вещами. Однако носок может действовать как простой барьер, гарантирующий защиту от мелких повреждений.

Лайфхак для водителей

В автомобилях есть много щелей, где может скапливаться грязь, но носок поможет вам справиться с этими участками во время глубокой уборки. Тряпки, губки и большие щетки пригодятся при обработке плоских частей автомобиля, но для очистки щелей попробуйте надеть на руку носок. Сбрызните ее моющим средством и приступайте к работе.

Сначала это может показаться несколько странным, но это один из самых удобных методов борьбы с пылью между решетками в вентиляционных отверстиях, накоплениями на руле и липкостью центральной консоли чашек и напитков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно стирать белые носки.

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