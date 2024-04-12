Что делать, если собака или кота укусил клещ: что следует помнить

Весна – сезон долгих прогулок, первого тепла и, конечно же, клещей. Попадая на кожу кота или собаки, клещ ищет оптимальное место для питания. Затем насекомое вводит часть своего ротового аппарата под кожу, выделяет слюну и начинает впитывать кровь.

Важно регулярно осматривать питомцев на наличие клещей. Насекомые переносят бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания. Что делать, если собаку или кота укусил клещ и как правильно вытащить вредителя – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему клещи опасны

Клещи используют животных в качестве хозяев для размножения и питания. Самая распространенная инфекция – Piroplasma canis или пироплазмоз, приводит к разрушению эритроцитов, кислородному голоданию, анемии, воспалению, повреждению внутренних органов и смерти животного. Возбудителей пироплазмоза переносят клещи. Страшных последствий можно избежать, если принять меры по спасению в первые часы после атаки клеща.

Первые симптомы

Ветеринары отмечают, что сразу после укуса практически не заметны никакие признаки клеща. Поэтому после прогулок следует тщательно осматривать питомцев на наличие вредителей. Клещи чаще всего присасываются к животным в следующих местах: на голове, на шее, на грудной клетке, в паху.

Если вы заметили, что собака или кот после прогулки начали активно чесаться или лизать пораженные места – обязательно сделайте тщательный осмотр. К собаке клещи присасываются не мгновенно – насекомые могут несколько часов искать "удачное" место, примерно столько времени занимает процесс "прикрепления" и закрепления хоббитка. Во время и после прогулки следует периодически, например, каждые два часа осматривать животное, чтобы вовремя замечать и стряхивать клещей.

Как вытащить клеща

В первую очередь врачи рекомендуют извлекать клеща мертвым, поэтому сначала следует принять меры для его обезвреживания.

Вам понадобятся:

перчатки;

хирургический зажим или изогнутый медицинский пинцет;

антисептик;

Наденьте защитные перчатки. Для обезвреживания клеща обработайте пораженное место растительным маслом или спиртом. Крепко захватите голову клеща пинцетом – делать это следует максимально близко к коже – и мягко, но уверенно вытяните паразита. В ветеринарных аптеках можно купить крючок для снятия клещей – им вредителя следует выкручивать (плавно) по часовой стрелке. Если в коже любимца осталась часть головы клеща – сразу обратитесь за помощью к ветеринару. Рану нужно обработать антисептиком (перекись водорода, раствор хлоргексидина или бетадина), а вот зеленка или йод не подойдут.

Если вы волнуетесь, что не сможете справиться самостоятельно, следует обратиться к ветеринару.

Обезвреженного клеща нужно положить в емкость с крышкой. Лучше сразу провести лабораторное исследование, чтобы понять, был ли паразит переносчиком инфекции.

Давить, рвать и резко выдергивать клеща нельзя – так его части могут остаться в коже, что может продолжить процесс заживления или даже стать причиной воспаления.

Что же происходит после прикрепления клеща

В среднем через двое суток заметны первые симптомы заражения пироплазмозом:

отсутствие аппетита;

слабость, повышение температуры (норма у собак 37,5-39 градусов; у кошек – 38,5-39,5 градусов);

рвота и диарея;

бледность слизистых.

Интоксикация приводит к поражению печени, почек, нарушению обмена веществ, поэтому как можно скорее обращайтесь к ветеринарному врачу в случае наличия симптомов.

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