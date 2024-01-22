Что делать, если потеряли смартфон: простая инструкция

Потеря телефона – всегда стрессовая ситуация. Это и незапланированные финансовые расходы, вызванные необходимостью покупать новый гаджет, и моральные страдания от потери важной информации. Утерянным смартфоном могут воспользоваться мошенники в своих преступных целях.

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Если вы обнаружили потерю смартфона, следует действовать немедленно. Киберполиция опубликовала пошаговый алгоритм действий, способный защитить потерянный телефон.

В первую очередь киберполиция рекомендует связаться с оператором мобильной связи и заблокировать SIM-карту. Это необходимо, чтобы злоумышленники не воспользовались вашим номером при своих махинациях.

Затем следует завершить все активные сеансы в аккаунтах.

Как можно скорее нужно изменить пароли от:

аккаунтов Apple ID и Google;

всех социальных сетей;

всех мессенджеров;

почтовых ящиков;

онлайн-банкинга.

Обязательно нужно предварительно настроить на смартфоне двухфакторную аутентификацию – дополнительный уровень безопасности, кроме пароля или PIN-кода. Если функция включена, при попытке войти в аккаунт попросят ввести код, отправленный на определенное мобильное устройство. Либо это может быть push-уведомления, программные маркеры, голосовая аутентификация и т.д.

Также необходимо при возможности заблокировать или удалить все данные на устройстве. Для этого следует следовать инструкциям с официальных ресурсов производителя утраченного прибора. И, конечно, если вы стали жертвой кражи – сразу звоните в полицию по номеру 102 или 112.

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