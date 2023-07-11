Что делать, если натерли ноги обувью: спасительные советы при волдырях

Натирать ноги может не только новая обувь. Так подвести вас может даже раньше вполне удобная пара, которую вы надели после долгого перерыва. Волдыри, которые остаются после неудобной обуви, настоящая проблема, ведь они мешают ходить и являются воротами для инфекции.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов от ортопедов и подологов, как избежать натирания ног обувью. Их можно сочетать между собой для лучшего эффекта.

Делайте лечебные ванночки

Если вы уже натерли ноги, сделайте им ванночку с морской солью. Пологи утверждают, что это смягчит травмированную кожу на стопе и ускорит заживление. Также следует прикрывать поврежденное место антисептическим пластырем. Он защитит ранку и не даст обуви натирать вам ноги дальше. И ни в коем случае не вскрывайте волдырь, чтобы не открыть доступ инфекции. Пусть он естественно заживет, а отмершая кожа отшелушится.

Выбирайте правильную обувь

Секрет в том, чтобы найти пару, которая достаточно просторна, чтобы не раздражать существующую травму, и в то же время достаточно облегающая, чтобы не натирать и не вызывать новые. Терпеть боль от волдыря ортопеды не рекомендуют. Меняйте обувь после проявления проблемы как можно быстрее.

Используйте специальные стельки

Ортопедические стельки не только дают дополнительную амортизацию при ходьбе. Они также помогают более умеренно распределить давление на стопу. А это, в свою очередь, снижает вероятность образования волдырей.

Носите носки от натирания

Носки против натирания ног изготовлены из специальных материалов, которые позволяют снизить влажность и уменьшить трение от обуви. По сравнению с простыми хлопковыми они снижают вероятность появления волдырей. Также такие носки облегчают боль от существующего повреждения и помогают уберечь его от дальнейшего травмирования. Идеальными материалами для этих целей являются шерсть, пенька или бамбук. А еще следует обратить внимание на носки с дополнительной амортизацией на пятках, сводах стопы и пальцах ног.

Носите две пары носков

Две пары хлопчатобумажных носков явно защитят ваши стопы лучше, чем одна. Это не только обеспечит дополнительную амортизацию и защиту, но и поможет отводить влагу и уменьшит трение. Но в таком случае нужно убедиться, что обувь с двумя парами носков не стала вам тесной, ведь она будет натирать сильнее.

Используйте защитные средства

Существует немало способов оградить волдыри от дальнейшего натирания. К ним относятся специальные подушечки, пластыри или повязки, которые наклеиваются на кожу и обеспечивают защитный барьер. А во избежание появления повреждений можно воспользоваться кремами, бальзамами и другими средствами от натирания, которые наносятся на стопу и создают барьер между ней и обувью.

Избегайте натирающей обуви

Пока ваши натертые ноги заживают, любой ценой избегайте пары, которая стала причиной появления волдырей. И только когда кожа полностью заживет, попытайтесь разносить ее, надевая на короткие периоды времени. При этом обязательно используйте средства защиты стопы от натирания. Если же волдыри на ваших ногах появляются часто и в обуви разных типов, то вам следует обратиться к ортопеду, который посоветует, как решить эту проблему комплексно.

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