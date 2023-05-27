Что делать, если на натяжном потолке появилась плесень: как избавиться

Натяжной потолок – это подвесная система, поэтому сама конструкция обуславливает существование подпотолочного пространства со своим собственным микроклиматом. Там чаще всего образуется плесень, которая стремительно разрастается, поражая все большие площади.

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С течением времени масштаб проблемы может стать катастрофическим. Как только вы заметили признаки плесени на натяжном потолке – сразу начните принимать меры по ее устранению. OBOZREVATEL рассказывает, как быстро и эффективно решить проблему.

Разрастаясь, колонии грибковых бактерий "выбрасывают" в атмосферу десятки миллиардов спор, каждая из которых может вызвать серьезные болезни. Плесень провоцирует появление аллергических реакций и других кожных заболеваний, астмы, поражения печени и может даже привести к онкологии. Каждая спора имеет в составе микотоксины, которые вызывают ужасные последствия для здоровья человека.

Среди основных причин образования плесени следует выделить следующие:

отсутствие вентиляции или плохая работа вентиляционной системы;

высокая влажность воздуха;

температура постоянно сохраняется на оптимальном грибке уровне.

Фактически, плесень растет в "тепличных" условиях. Есть пять основных шагов, чтобы избавиться от плесени.

Влажная уборка

Без влажной уборки не стоит и начинать "антигрибковые" меры. Надо протереть потолок и стены влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить поверхностную грязь.

Спрей против плесени

Купите специальный антигрибковый спрей. Он уничтожит вредные споры, прекратит разрастание плесени и поможет предотвратить ее появление в будущем.

Вентиляционная система

Если после антигрибковых мер плесень продолжает появляться, вероятно, причина в плохой вентиляции. Установите в комнате вентиляционные решетки или вентиляторы для обеспечения циркуляции воздуха в помещении.

Проблемы с электропроводкой

Высокая влажность воздуха может негативно отразиться на работе электропроводки. Специалисты рекомендуют проверить все розетки и выключатели и при необходимости заменить их.

Профессиональная помощь

Если все меры не приносят результатов, следует обратиться к специалистам, которые определят причину появления плесени и помогут от нее избавиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от плесени на стенах.

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