Что делать, чтобы одежда не запутывалась в стиралке и сушилке: основные советы

Запутанная одежда в стиральной или сушильной машинке создает значительный дискомфорт. И речь не только о необходимости распутывания – вещи могут оказаться сухими снаружи, но влажными изнутри.

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Существует несколько способов избежать запутывания одежды. Издание Tom's guide подробно рассказало о каждом лайфхаке.

Не перегружайте

Вы можете предположить, что перегрузка сушильной машины не даст одежде запутаться. В конце концов, чем меньше свободного движения, тем меньше вероятности того, что вещи соединятся. Это неправильная теория. В действительности все наоборот. Во избежание спутывания белью необходимо пространство.

Естественно, одежда не будет нормально сушиться, если барабан перегружен. Это связано с уменьшением потока воздуха. Тепло фактически не сможет достичь внутренней части белья, поэтому будет высушена только внешняя сторона. Поскольку внутри барабана меньше оборотов, внешняя сторона белья может также подвергаться чрезмерному воздействию тепла, что приведет к повреждению.

Перегрузка в целом также не пойдет на пользу сушилке – ей придется больше работать, потребляя больше энергии.

Встряхните вещи после стирки

Перед тем, как забросить одежду в сушильную машинку, встряхните каждую вещь. Так белье высохнет быстрее и не запутается в барабане.

Рассортируйте белье

В простынях часто "прячутся" мелкие вещи – носки или наволочки. Сушить большие и маленькие вещи советуют по отдельности. Постирайте постельное белье, полотенца и любые другие большие вещи за один цикл, а меньшие повседневные – за другой.

Статическое электричество также может привести к запутыванию одежды в сушильной машине. Когда предметы вступают в контакт и производят статический заряд, они в конечном счете цепляются и прилипают друг к другу. Эксперты советуют добавить 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса в цикл полоскания стиральной машины, чтобы снизить статику.

Синтетические вещи лучше сушить отдельно от натуральных.

Пуговицы

Застегнув пуговицы, вы закроете отверстия, через которые мелкие вещи могут попасть внутрь во время стирки и сушки.

Пауза в цикле

Эксперты также рекомендуют делать паузу в цикле сушки каждые 20-30 минут, чтобы вытряхнуть вещи.

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