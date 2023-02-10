Что делать, чтобы дверь не скрипела: самые эффективные средства

Есть несколько звуков в доме, которые могут сильно мешать и даже раздражать. Один из них – это скрип двери. Пользоваться такой дверью, когда кто-то в доме отдыхает, тоже сложно. Но проблему можно решить, причем посредством подручных средств.

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Издание Sante Plus рассказывает, как сделать так, чтобы дверь не скрипела. И что делать, когда вам срочно нужно открыть скрипучую дверь, когда рядом кто-то спит

Что вызывает скрип

Источником неприятного звука являются дверные петли. Металлические поверхности шарнира и оси при работе трутся друг о друга, из-за чего возникает шум. К этому может приводить отсутствие смазки в петле или накопление в ней грязи и пыли.

Есть и другие причины, в том числе погнутая петля, ослабленный винт или плохая подгонка дверей к раме. Если звук возникает каждый раз, когда вы открываете дверь, это также может быть связано с неравномерным распределением веса двери, влияющим на петли. Нагрузка на них падает неравномерно и одна начинает скрипеть.

Как решить проблему

Безусловно, проверьте, нет ли в петлях загрязнений и почистите их при необходимости. Также обязательно смажьте механизм – в хозяйственных магазинах есть немало вариантов смазок для таких целей. Но иногда скрип нужно убрать быстро, тогда на помощь придут средства, которые есть у вас дома.

Пена для бритья

Нанесите небольшую часть косметического средства на петли и вотрите его во все щели. Убедитесь, что продукт равномерно распределился внутри петли. При необходимости повторите процедуру, а затем удалите излишки пены салфеткой или бумажным полотенцем. Проверьте, подействовала ли пена, несколько раз открыв и закрыв дверь. Со временем она должна начать тихо ходить.

Растительное масло

Подсолнечное или оливковое масло найдется на любой кухне. Перед тем, как смазывать им петлю, подложите под нее бумажное полотенце, чтобы на дверях не осталось пятен. Внесите несколько капель в механизм и подвигайте дверями туда-сюда, чтобы масло равномерно распределилось.

Свеча

Петли можно протертые нагретым свечным воском, но для этого придется удалить штифт между плоскими шарнирными пластинами. Чтобы сделать это вручную, вы должны вооружиться длинными плоскогубцами. Захватите ими нужную часть петли и проверните ее против часовой стрелки. После снятия смажьте расплавленным воском от свечи и снова надежно вставьте в петлю.

Вазелин

Нанесите небольшое количество вазелина на наружную сторону шарнира и подождите, пока он растворится в компонентах. Если вы хотите выполнить работу еще аккуратнее, снимите штифт и смажьте его вазелином, прежде чем вставить обратно в петлю. После этого дверь еще очень долго не должна скрипеть.

Как бесшумно открыть скрипящую дверь?

Иногда возникает срочная необходимость открыть скрипящую дверь, когда дома кто-то отдыхает. К примеру, это может произойти ночью, когда все спят. В таком случае открывайте двери быстро. Как правило, в таком случае звук получается потише. Тому есть две причины. Во-первых, при быстром движении дверей больше усилий передается петлям, что создает меньше шума, поскольку они не трутся о "скрипящие" детали. Во-вторых, если действовать быстро, дверь откроется за долю секунды, а не за секунду или две. Так шум будет меньше раздражать тех, кто живет с вами. Но постарайтесь при таком маневре не ударить дверью о стену. Это сведет все усилия к нулю.

Попытайтесь также поднять дверь за ручку. Большинство скрипов возникает из-за того, что части петель не установлены должным образом. От этого они со временем разбалансируются и начинают скрипеть. Несколько приподняв дверное полотно, вы измените положение петли и это может убрать звук.

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