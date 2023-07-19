Что будет, если спать каждый день меньше 6 часов: ответ специалиста

Сон жизненно важен для нашего организма. Полноценный, качественный отдых по ночам помогает восстановиться и наполниться силами.

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Для человека необходимо восемь часов сна, чтобы хорошо чувствовать себя, но большинство тратят на это всего шесть часов. BBC Science Focus собрал мнения специалистов по этому вопросу.

Согласно данным Национального фонда сна США, взрослым необходимо спать 7-9 часов каждую ночь.

Рекомендуемая продолжительность сна для детей 4-12 месяцев – 12-16 часов; 1-2 года – 11-14 часов; 3-5 лет – 10-13 часов; 6-12 лет – 9-12 часов; 13-18 лет – 8-10 часов; 18 лет и старше – 7 часов и больше.

Однако не каждый человек нуждается в одинаковом количестве сна каждую ночь.

По словам профессора по психологии Голдмистского университета в Лондоне Элис Грегори, некоторые люди нуждаются в большем сне, чем другие, но все меняется в течение жизни.

На продолжительность сна могут влиять различные факторы и обстоятельства, например, болезнь.

"Для некоторых людей шести часов сна в сутки может быть достаточно. Национальный фонд сна подчеркивает индивидуальные различия каждого организма и отмечает, что для кого-то достаточно немного меньше или больше сна, чем рекомендовано", – сказала Грегори.

Она добавила, что есть люди, которые спят шесть часов, но им повезло с генетикой и они себя прекрасно чувствуют.

"Количество людей, которые могут нормально чувствовать себя при менее чем шестичасовом сне и у них нет никаких нарушений в мозге и теле, действительно равно нулю", – сказал профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер.

Если у вас есть проблемы со сном, то следует соблюдать рекомендации и продлевать продолжительность отдыха ночью. Мозг может переоценивать нашу способность функционировать в условиях недостаточного сна, поэтому следует оберегать свой организм от недосыпа.

Недосыпание приводит к возникновению серьезных проблем со здоровьем и даже может привести к смерти. Потеря одного часа сна может оказать большое влияние на организм.

Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Open Heart выявило, что на 24% увеличилось количество сердечных приступов на следующий день после того, как мы теряем час сна из-за перехода на летнее время.

Исследователи не могут точно сказать, почему переход на летнее время увеличивает риск сердечных приступов, но следующий день после перевода часов – понедельник и потеря часа сна могли усилить такие факторы, как стресс, связанный с возвращением на работу, и изменение нашего цикла сна в начале недели.

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