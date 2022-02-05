Что будет, если люди полностью откажутся от мяса: ответ ученых впечатляет

Ликвидация всего животноводства в течение следующих 15 лет может сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 68% . По мнению ученых, устранение массового производства мяса должно быть таким же приоритетом, как и отказ от использования ископаемого топлива.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования профессора молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли Майкла Эйзена и Патрика Брауна, почетного профессора биохимии Стэнфордского университета и генерального директора Impossible Foods Inc., компании, которая продает продукты на растительной основе.

По словам ученых, отказ от животноводства вернет Земле 30% ее растительности. Эйзен и Браун предложили человечеству быстрее перестроить свое питание.

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В ходе исследований ученые обнаружили, что увеличение лесной, пастбищной и почвенной биомассы окажут такое же благотворное влияние на глобальное потепление, как и сокращение ежегодных глобальных выбросов CO2.

"Прекращение животноводства обладает уникальным потенциалом для значительного снижения атмосферных уровней всех трех основных парниковых газов, что необходимо для предотвращения климатической катастрофы", – сказал Эйзен, который также является исследователем Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI) Калифорнийского университета в Беркли.

"Ликвидация животноводства окажет более быстрое и большее влияние в течение следующих 20-50 лет, что является критическим окном для предотвращения климатической катастрофы", – сказал Браун, сравнивая свою идею с другими путями снижения выброса парниковых газов.

Известно, что оба ученых не едят мяса. В частности, Эйзен перестал стал вегетарианцем после того, как убедил себя в пагубном воздействии животноводства на мировой климат. Браун основал Impossible Foods в 2011 году по тем же причинам, начал продавать Impossible Burger в 2016 году и недавно выпустил куриные наггетсы на растительной основе и такие же продукты из "свинины".

"На самом деле, я годами говорил, что замена домашнего скота в глобальной продовольственной системе повернет время вспять в изменении климата", – сказал Браун.

Он отметил, что большинство недавних исследований влияния животноводства на климат были сосредоточены на воздействии выбросов метана от самих животных и их навоза, однако за последний год два доклада касались другого аспекта животноводства: потенциала пастбищ для восстановления растительности и устранения углерода из атмосферы.

Несмотря на то, что сегодня на животноводство приходится около 16% ежегодных выбросов парниковых газов, по некоторым оценкам, около одной трети всего углекислого газа, который люди выбросили в атмосферу с момента зарождения животноводства, является результатом расчистки земель для животных, выпаса скота и выращивания кормов для них.

Они же подчеркнули, что речь идет не только о крупном рогатом скоте, но об абсолютно всех животных и птицах, выращиваемых для еды.

"15-летний поэтапный отказ от мяса не является чем-то нереальным – за это время многое можно осуществить", – сказал Эйзен.

Специалисты обратили внимание, что продукты животного происхождения играют ключевую роль в питании в большинстве стран, однако те обеспечивают всего около 18 % калорий.

Основываясь на своем опыте работы с Impossible Foods, Браун сказал: "Есть убедительные доказательства того, что животноводство можно заменить, не требуя от любителей мяса идти на компромисс".

Оба ученых надеются, что их исследование подтолкнет политиков к рассмотрению сокращения или ликвидации животноводства – едва упомянутого в последнем отчете МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) – как важного варианта сокращения выбросов парниковых газов.

"Я надеюсь, что другие, в том числе предприниматели, ученые и глобальные политики, признают, что это шанс, который есть у человечества, чтобы изменить траекторию изменения климата", – сказал Браун.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что наполнитель для кошачьего туалета цеолит может эффективно улавливать метан – третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли, что может помочь предотвратить дальнейшее глобальное потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле открылась первая в мире фабрика, где будут изготавливать мясо в лабораторных условиях.