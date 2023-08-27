Чрезмерный полив убивает растения: какие признаки того, что воды больше не нужно

Необходимо регулярно поливать растения, чтобы поддерживать их жизнедеятельность. Однако чрезмерный полив может привести к гибели саженцев.

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Важно вовремя выявить признаки переувлажнения, чтобы спасти растение. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Частая поливка приводит к тому, что корни не могут поглощать кислород и растение начинает гнить, поэтому проверяйте влажность почвы. Вонзите палец в землю, и если она мокрая, то дайте ей подсохнуть и уже потом поливайте саженцы.

Первым признаком чрезмерного полива является дряблость. Это может запутать садоводов, потому что мы привыкли наоборот больше поливать растение, когда листья завяли. Но к такому состоянию приводит и большое количество воды.

Желтые листья – это не только проявление чрезмерного полива. Так, растение сигнализирует о недостатке питательных веществ, болезнях или появлении вредителей. Если почва у саженцев не переувлажнена, то следует подкормить растение.

Когда культура перестает расти и развиваться, это тоже сигнал о чрезмерной жидкости. Разрыхлите почву и тогда корни будут получать достаточное количество кислорода.

Преждевременное опадание листьев является признаком стресса, вызванного чрезмерным или недостаточным увлажнением. Так растение реагирует на ослабленную корневую систему.

На листьях также могут появиться небольшие волдыри или шишки. Клетки наполняются водой, отекают и раздуваются, пока не лопнут. В таких случаях не нужно обрывать листья, потому что это может только усугубить ситуацию. Лучше удобрите землю и дайте ей подсохнуть.

Зеленые оттенки почвы вокруг растения – это тоже признак переувлажнения, потому что начинает расти мох или водоросли. Они могут повлиять на рост молодых саженцев, поэтому их нужно сразу избавиться.

Если вовремя выявить признаки чрезмерного увлажнения, то культуру можно спасти. Главное, чтобы корневая система не сгнила полностью.

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