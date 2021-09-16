Четырехлетний мальчик отдал все деньги из копилки, чтобы помочь девочке с СМА. Фото
4-летний житель Львова Олег Некрасов отдал все накопленные деньги на благотворительный сбор для 1,5-годовалой Вики Полюги, которая страдает редким заболеванием спинальной мышечной атрофии. Малышке нужно сделать укол Zolgensma, который стоит $1 млн и остается самым дорогостоящим медицинским препаратом в мире.
Об этом рассказал директор благотворительного фонда Юрий Федечко у себя в Facebook. Сострадательный ребенок успел скопить 742 гривны с карманных и подарочных денег.
"Пусть девочка будет здоровой", – сказал Олег, когда вручал банку-копилку волонтерам и заметил, что накопит еще.
Предпринимательница Ольга Кагарлытская, которая также принимает участие в судьбе девочки с недугом, высоко оценила трогательный поступок маленького львовянина и пообещала, что удвоит пожертвованную им сумму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
маленькая Маша Сахно, у которой диагностировали спинально-мышечную атрофию первой степени, получила дорогостоящий укол Zolgensma. На спасение девочки из Херсонщины деньги собирала вся страна.
4-месячный сын активиста Евромайдана, лидера Одесской самообороны Виталия Свичинского, у которого диагностировали СМА, также получил спасительный укол этого препарата. Средства на него тоже собирали по всей Украине, привлекая к акциям как простых людей, так и знаменитостей национального масштаба.