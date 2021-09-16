Четырехлетний мальчик отдал все деньги из копилки, чтобы помочь девочке с СМА. Фото

4-летний житель Львова Олег Некрасов отдал все накопленные деньги на благотворительный сбор для 1,5-годовалой Вики Полюги, которая страдает редким заболеванием спинальной мышечной атрофии. Малышке нужно сделать укол Zolgensma, который стоит $1 млн и остается самым дорогостоящим медицинским препаратом в мире.

Об этом рассказал директор благотворительного фонда Юрий Федечко у себя в Facebook. Сострадательный ребенок успел скопить 742 гривны с карманных и подарочных денег.

"Пусть девочка будет здоровой", – сказал Олег, когда вручал банку-копилку волонтерам и заметил, что накопит еще.

Предпринимательница Ольга Кагарлытская, которая также принимает участие в судьбе девочки с недугом, высоко оценила трогательный поступок маленького львовянина и пообещала, что удвоит пожертвованную им сумму.

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