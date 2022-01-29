Четыре знака зодиака родились под счастливой звездой: удача всегда с ними

Некоторым уроженцам зодиакального круга везет больше, чем другим. Им легко удается достичь высот во всех сферах жизни.

Астрологи издания Bigodino назвали четыре знака зодиака, которые родились под счастливой звездой. Удача всегда с ними.

Скорпион

Интуитивные и харизматичные Скорпионы могут легко поддержать разговор на любую тему, что позволяет им построить успешную карьеру. Они используют все свои знания, чтобы получить желаемое. Скорпионам очень везет в финансовых вопросах – их инвестиции всегда приносят прибыль.

Лев

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Уроженцы этого знака амбициозные и настойчивые – они настоящие лидеры. Львы не останавливаются ни перед чем, чтобы получить признание и авторитет, и удача сопутствует им. Люди, рожденные под этим созвездием, часто становятся знаменитыми.

Телец

Скромные Тельцы умеют ценить все в жизни – они твердо стоят на ногах и действуют логично, рационально и практично. Уроженцы знака разумно распоряжаются деньгами, а финансовое везение позволяет им накопить приличное состояние. Тельцам везет в любви – звезды сулят им счастливую совместную жизнь с партнером.

Рак

Эмоциональные Раки могут быть застенчивыми, но желание достичь цели побеждает все. Они могут работать не покладая рук ради успеха. Благодаря везению, им удается заводить полезные знакомства, заключать выгодные контакты и много путешествовать.

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