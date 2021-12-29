Четыре знака зодиака могут встретить 2022 год в одиночестве: что их ждет

До конца 2021 года осталось несколько дней. И еще есть время завести романтические отношения, но с этим повезет не всем.

Астрологи издания Тiempox назвали знаки зодиака, которые, скорее всего, будут искать любовь в следующем году. Новый год они встретят в одиночестве.

Рыбы

Уроженцам этого знака нравится свобода, поэтому сейчас подходящее время, чтобы получить удовольствие от одиночества, как никогда раньше. Те проекты, которые вы откладываете, придется выполнить уже в январе, поэтому лучше пока отдохнуть и расслабиться. И не сомневайтесь - новый 2022 год подарит еще много сюрпризов, в том числе и судьбоносную встречу.

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Близнецы

Людям, рожденным под этим знаком, интересно пробовать что-то новое, но пришло время собраться с мыслями и понять, как и куда двигаться дальше, чтобы обрести счастье. Новый год Близнецы встретят в одиночестве, но расстраиваться не стоит - все лучшее еще впереди.

Лев

Уроженцы знака могут чувствовать себя потерянными и "метаться" между тем, что чувствуют, и тем, что хотят. Если Львы находятся в токстичных отношениях, пришло время положить этому конец и встретить Новый год по-настоящему свободными.

Скорпион

Пришло время освободиться от негатива. В следующем году Скорпионы найдут человека, который оправдает их ожидания в любви. Поэтому сейчас лучше встретить Новый год в полном одиночестве, но не забыть загадать желания.

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