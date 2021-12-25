Чернигов во время снегопада накрыла гроза: грохот грома удалось запечатлеть на видео

Жители Чернигова в декабре наблюдали необычное погодное явление. Во время снегопада город накрыла гроза: ударили гром и молния.

Аномалию удалось снять на видео черниговке Ольге Деркач. Он был опубликован в Facebook утром 25 декабря. В сообщении женщина подчеркнула, что видит такое явление впервые за свои 30 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Гроза во время снега! Это произошло сегодня!" – написала она.

По состоянию на вечер 25 декабря ролик Деркач пересмотрели уже более 80 тысяч раз. Он собрал более 840 реакций и около 140 комментариев. Некоторые из пользователей соцсети предположили, что это плохой знак, другие просто восхищались красотой явления, но нашлись и такие, кто нашел ему объяснение.

Видео дня

"Редкое, но вполне нормальное явление. Что касается примет, то мои бабушки тоже говорили, что это к беде. Но я уже столько гроз видела за свою жизнь и в ноябре-декабре, и в феврале-марте – что уже все вымерли, если бы то правда была", – написала пользователь под ником Halyna Chorna.

"Резкий перепад температуры и давления создал условия аналогичные летним. В результате – молния и гром. Облако – всегда облако, хоть летом, хоть зимой. Должны были бы настораживать такие перепады температур, но нас до сих пор, как и предков, которые имели минимум информации, настораживают последствия перепада – гром", – отметила черниговка Ирина Литвиненко.

Напомним, 18 декабря в Великобритании сняли редкое погодное явление – белую радугу, которую также называют туманной. Ее зафиксировали в разных частях страны, в частности – в Норфолке, Саффолке и Эссексе.

Белая радуга появляется, когда солнечные лучи освещают слабый туман, состоящий из капель воды, которые меньше, чем в воздухе (при которых образуется обычная радуга). Лучи рассеиваются на этих каплях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Санкт-Петербурге заметили тысячи необычных ледяных шаров на Финском заливе. В комментариях пользователи объяснили, что это редкое погодное явление. Пули образовались из смеси кристаллов льда и воды под влиянием течения и сильного ветра.