Черкасские хирурги впервые провели операцию по пересадке костного мозга от неродственного донора. Фото

В Украине хирурги впервые провели операцию по пересадке стволовых клеток костного мозга взрослой пациентке от донора, который не состоит с ней в родстве. Уникальная трансплантация состоялась в Черкасском областном онкологическом диспансере совместно с научными сотрудниками НСДБ "Охматдет".

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко у себя в Facebook. 18-летняя Эллина несколько лет проходит лечение от тяжелого недуга и препаратами врачи уничтожили костный мозг, который был поглощен опухолью.

"Мы провели высокодозовую химиотерапию по специальной программе. Другими словами, намеренно удалили старые и больные стволовые клетки, чтобы появилось место для трансплантации. В мировом реестре удалось найти антропологически совпадающего донора. Биоматериал для трансплантации доставляли самолетом из Германии", – рассказал директор Черкасского диспансера Виктор Парамонов.

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Родители юной пациентки собирались отправить ее на операцию в Турцию. Когда же узнали, что подобная трансплантация возможна в нашей стране, очень обрадовались.

"Я хочу жить здоровой, полноценной жизнью. Опасения они до сих пор есть, ведь это тяжелая процедура. Я очень благодарна донору. Радуюсь, что есть люди, которые вот так могут помогать другим - они отдают частичку себя, чтобы другие имели шанс жить", – призналась Эллина после операции.

В клинике также пояснили, что важнейшим преимуществом для пациентки стала возможность провести такую операцию бесплатно, ведь затраты на такие дорогостоящие проекты государство взяло на себя. Сейчас Минздрав делает все возможное, чтобы привлечь и заинтересовать украинских специалистов совершать такие операции, которые помогут нашим гражданам получать помощь у себя дома. Ведь "дома и стены лечат".

"Мы делаем все возможное, чтобы больше не нужно было ехать за границу делать трансплантацию костного мозга. И детская, и взрослая трансплантация становится доступной в Украине за средства государственного бюджета. В проекте бюджета на 2022 года в этот раз заложено 789 млн 500 тыс. гривен на трансплантацию", – заключил Ляшко.

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