Через сколько времени после употребления алкоголя можно садиться за руль авто: показатель для разных напитков

Неизменная для каждого водителя аксиома звучит очень просто: выпил – за руль не садись. Но часто водители нивелируют это правило, тем самым не только нарушая закон, но и создавая опасность для всех участников дорожного движения.

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Статистика ДТП с участием пьяных водителей, к сожалению, не уменьшается. Часто случается, что к утру после громкой вечеринки или посиделок с друзьями водители смело садятся за руль, не задумываясь, что в крови может содержаться еще немалая доза алкоголя. Издание Аmpercar рассказало, когда можно садиться за руль авто после употребления пива, вина и водки.

Особенности похмелья

Утром, не чувствуя похмелья, водители полагают, что все хорошо, алкоголь выветрился и можно ехать на работу на собственном авто. Специалисты предостерегают: независимо от самочувствия, в крови еще может оставаться достаточно высокая доза выпитого алкоголя. Следует учесть три фактора:

количество выпитого пива, вина, водки и т.п.; сколько времени прошло с момента употребления; как организм переносит алкоголь (индивидуальные особенности).

Последний пункт включает физиологические параметры:

вес водителя

пол

состояние печени

скорость метаболизма

работу органов пищеварения

количество потребленной пищи и т.д.

По словам врачей, даже если было выпито немного пива, не следует садиться за руль.

Поможет ли сон быстро протрезветь

Есть очень популярный миф: говорят, что сон помогает быстро протрезветь. Специалисты утверждают, что это не так. Сон не влияет на дозу алкоголя в крови.

Аналогично можно говорить и о кофе. Есть мнение, что крепкий чай, кофе, контрастный душ будут способствовать отрезвлению. На самом деле все эти методы просто ободрят водителя, но никак не выведут алкоголь из организма.

Сколько времени нужно для выведения алкоголя

Если выпили пиво

Врачи говорят, что здесь работает простая математика. К примеру, если водитель выпил 0,5 л пива, его содержание в крови приблизится к нулю уже через 2-2,5 часа. Далее – по возрастающей: 1 литр выведется через 4-4,5 часа, 1,5 литра – через 7 часов и т.д.

Как долго выводится вино

Чтобы очистить кровь от алкоголя, содержащегося в бутылке вина, нужно 10,5 часов. Употребив 500 мл, кровь очистится через 7,5 часов. Если вы решили выпить 100 мл вина – алкоголь выветрится из крови через 1,5 часа.

Данные о водке

Водка – самый крепкий напиток, так что вполне логично, что на ее выведение понадобится гораздо больше времени. Врачи говорят, что 0,5 л водки будет в организме еще 24 часа. То есть, 100 г выпитой водки будет в крови еще примерно 4 часа после употребления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киевской области с января по май 2023 года выписали штрафов за пьяное вождение более 15 млн гривен.

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