Черчилль что-то знал, или Пусть вам повезет
Я тоже всем всегда желаю, чтобы вам в жизни повезло.
Не потому, что что вы что-то хорошее сделали, и вам от этого что-то должно сверху вернуться. По-справедливости и для баланса.
А просто так. Ведь вы же человек хороший, так пусть же вам просто повезет.
Так вот.
Черчилль, когда произносил тосты, говорил следующее: "Я предпочитаю не желать никому ни здоровья, ни богатства, а желать лишь Везения!
Ведь большинство тех, кто был на Титанике, были и здоровыми и богатыми.
Но везучими оказались очень немногие из них"
... Руководитель одной из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября в Нью Йорке, потому что повел своего сына первый раз в детский сад.
Другой парень остался жив, так как была его очередь идти за пончиками.
Одна женщина опоздала, потому что её будильник не прозвенел вовремя.
Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси.
Один из них опоздал на автобус.
Одна женщина пролила кофе на одежду, и ей нужно было время, чтобы переодеться.
У кого-то не заводилась машина, а кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок.
У другого – ребёнок тянул резину и не оделся вовремя.
Один не мог поймать такси.
… То, что особо впечатлило, так это мужчина, который надел тем утром новые туфли, добирался до работы различными средствами, но прежде чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. И он остановился в аптеке, чтобы купить лейкопластырь! Вот почему он сейчас живой.
… Теперь, когда вы застреваете в пробке, не успеваете на лифт, возвращаетесь, чтобы ответить на телефонный звонок...
... Когда случаются все эти мелочи, которые раздражают, то может быть это именно то место, где Бог хочет, чтобы вы находились в данный момент.
В следующий раз, когда вам кажется, что утро идет не так, дети одеваются медленно, вы не можете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя".
Так пишут сейчас в интернете.
Особенно, когда такое неспокойное время..., когда нервы у всех никуда не годятся..., гололед..., пробки..., локдауны..., нет света..., многие школы не отапливаются..., медицинские и психологическое проблемы с вакцинированием…
Кого спросить?... Куда бежать?... Кто виноват?... Где деньги?... Почему с нами так?... Что будет?... И когда всё это кончится?...
Всё не так. Но! Нельзя выходить из себя. Потому что если зайдешь далеко, то потом сложно вернуться.
Просто пусть вам повезет.
Всё-таки Черчилль понимал такие ситуации глубоко и дальновидно.
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