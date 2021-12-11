Я тоже всем всегда желаю, чтобы вам в жизни повезло.

Не потому, что что вы что-то хорошее сделали, и вам от этого что-то должно сверху вернуться. По-справедливости и для баланса.

А просто так. Ведь вы же человек хороший, так пусть же вам просто повезет.

Так вот.

Черчилль, когда произносил тосты, говорил следующее: "Я предпочитаю не желать никому ни здоровья, ни богатства, а желать лишь Везения!

Ведь большинство тех, кто был на Титанике, были и здоровыми и богатыми.

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Но везучими оказались очень немногие из них"

... Руководитель одной из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября в Нью Йорке, потому что повел своего сына первый раз в детский сад.

Другой парень остался жив, так как была его очередь идти за пончиками.

Одна женщина опоздала, потому что её будильник не прозвенел вовремя.

Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси.

Один из них опоздал на автобус.

Одна женщина пролила кофе на одежду, и ей нужно было время, чтобы переодеться.

У кого-то не заводилась машина, а кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок.

У другого – ребёнок тянул резину и не оделся вовремя.

Один не мог поймать такси.

… То, что особо впечатлило, так это мужчина, который надел тем утром новые туфли, добирался до работы различными средствами, но прежде чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. И он остановился в аптеке, чтобы купить лейкопластырь! Вот почему он сейчас живой.

… Теперь, когда вы застреваете в пробке, не успеваете на лифт, возвращаетесь, чтобы ответить на телефонный звонок...

... Когда случаются все эти мелочи, которые раздражают, то может быть это именно то место, где Бог хочет, чтобы вы находились в данный момент.

В следующий раз, когда вам кажется, что утро идет не так, дети одеваются медленно, вы не можете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя".

Так пишут сейчас в интернете.

Особенно, когда такое неспокойное время..., когда нервы у всех никуда не годятся..., гололед..., пробки..., локдауны..., нет света..., многие школы не отапливаются..., медицинские и психологическое проблемы с вакцинированием…

Кого спросить?... Куда бежать?... Кто виноват?... Где деньги?... Почему с нами так?... Что будет?... И когда всё это кончится?...

Всё не так. Но! Нельзя выходить из себя. Потому что если зайдешь далеко, то потом сложно вернуться.

Просто пусть вам повезет.

Всё-таки Черчилль понимал такие ситуации глубоко и дальновидно.