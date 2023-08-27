Чем снять зуд после укуса комаров: помогут привычные продукты

Надоедливые комары могут испортить прогулку или отдых летним вечером. А после их укусов кожа чешется и может появиться раздражение.

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Избавиться от этого неприятного ощущения можно с помощью нескольких продуктов, которые есть в каждом доме. OBOZREVATEL нашел методы, которые помогут легко справиться с этим.

Зубная паста на основе пищевой соды избавит от зуда после комариных укусов. Для этого обработайте ею нужные места. Пищевая сода обладает противовоспалительным эффектом и облегчит зуд, а ментол охладит кожу.

Дезодорант – это еще одно эффективное средство в борьбе с неприятными ощущениями после укуса. Соли алюминия, которые есть в средстве, помогают снизить отек и боль, а зуд быстро исчезает.

Мед – это не только вкусная сладость, а еще и помощник при комариных укусах. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Мед поддерживает влажное состояние раны, а его вязкость помогает обеспечить защитный барьер от попадания инфекции.

Свежий базилик является природным средством от зуда, потому что обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Растение выделяет аромат, отпугивающий комаров и мух. Измельчите листья базилика и нанесите на рану.

Овсянка поможет снять зуд и создаст барьер от инфекций. Для этого измельчите хлопья в порошок и смешайте с теплой водой, чтобы образовалась густая паста. Нанесите на укус смесь и оставьте на десять минут.

Чай из ромашки используют как противовоспалительное и успокаивающее средство. Для этого залейте пакетик чая кипятком и дайте ему настояться 20 минут. Затем отожмите пакетик от лишней воды и приложите к месту укуса на 10-15 минут. Вы можете положить его в холодильник, чтобы использовать в течение дня.

Ополаскиватель для полости рта на спиртовой основе поможет снять раздражение. Ментол охладит кожу, и вы сразу почувствуете облегчение. Средства на основе спирта также отпугивают комаров своим запахом.

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