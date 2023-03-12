Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: лайфхак для дома

На экране телевизора часто накапливается пыль, появляются отпечатки пальцев и разные пятна. Эксперты не рекомендуют протирать экран спиртосодержащими средствами, ацетоном, содой, уксусом, любым порошком.

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Многие привычные средства для удаления грязи и пыли слишком жестки для чувствительных экранов. Бумажные полотенца, влажные салфетки, старые газеты туалетная бумага также не подойдут для протирания. Чем можно мыть экран телевизора, чтобы не повредить его, разбирался OBOZREVATEL.

Основные правила протирания телевизора

Перед началом уборки обратите внимание на элементарные меры предосторожности и отключите телевизор от сети. Не следует наносить жидкость непосредственно на экран, увлажнять нужно тряпку.

Протирая, не давите слишком сильно на телеэкран. Ткань должна быть мягкой, в углах можно очистить пыль ватным тампоном.

Чем можно вытирать телеэкран

Самый простой способ – самый действенный. Не надо ничего придумывать, просто купите специальные салфетки для очищения экрана. Обычно в упаковке их 50–100 штук.

Жидкости и пенки также можно приобрести в специализированных магазинах и наносить их с помощью салфетки из микрофибры.

Если на экране видны пальцы, смочите салфетку из микрофибры в дистиллированной воде и осторожно протрите загрязнение. Обычная вода может покинуть разводы. Но многие производители телевизоров вообще не рекомендуют протирать экран ничем влажным.

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