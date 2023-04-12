Чем постирать вещи, если нет порошка: понадобятся подручные средства

Иногда в жизни случаются форс-мажоры, так что бывают ситуации, когда срочно нужно постирать вещи, а порошок закончился. Действовать нужно оперативно, ведь устаревшие пятна отмыть будет очень сложно.

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На помощь придут простые и эффективные ингредиенты, которые есть в каждом доме. Чем постирать вещи, если нет порошка – читайте в материале OBOZREVATEL.

Способ 1. Гель для стирки своими руками

Специальный гель для стирки можно сделать своими руками. Однако есть нюанс – этим способом стирать вещи стоит только вручную. В стиральную машинку такую жидкость лучше не наливать.

Необходимые ингредиенты:

сода

твердое мыло (лучшее хозяйственное)

вода

Для удобства предлагаем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. На терке нужно натереть 100 г твердого мыла.

Шаг 2. В емкость наливаем 2 л воды и растворяем в ней натертое мыло.

Шаг 3. Ставим емкость на плиту и нагреваем ее при невысокой температуре, тщательно перемешивая.

Шаг 4. Пищевая сода обладает уникальными очистительными свойствами, которые помогут эффективно удалить самые сложные пятна. Когда мыло полностью растворится к раствору добавляем еще 100 г соды.

Такой раствор можно приготовить заранее, налить в пульверизатор или бутылку и использовать при необходимости.

Способ 2. Моющее средство

Пятна можно обработать средством для мытья посуды. При отсутствии стирального порошка моющее средство можно налить на загрязнение на 30 минут, затем добавить его в контейнер стиральной машины. Им также можно стирать вещи вручную.

Способ 3. Шампунь или гель

Шампунь или гель для душа могут заменить стиральный порошок в экстренных ситуациях, когда пятно нужно замочить сразу же. Но в машинку эти средства заливать не надо, ведь они образуют слишком большое количество пены.

Способ 4. Горчичный порошок

В барабан стиральной машины можно добавить немного горчичного порошка – не больше 50 грамм. Температуру следует выбирать с учетом рекомендаций на этикетке одежды. Но хлопчатобумажные вещи с горчичным порошком лучше не стирать.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем отстирать из одежды пятна от косметики.

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