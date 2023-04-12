Чем постирать вещи, если нет порошка: понадобятся подручные средства
Иногда в жизни случаются форс-мажоры, так что бывают ситуации, когда срочно нужно постирать вещи, а порошок закончился. Действовать нужно оперативно, ведь устаревшие пятна отмыть будет очень сложно.
На помощь придут простые и эффективные ингредиенты, которые есть в каждом доме. Чем постирать вещи, если нет порошка – читайте в материале OBOZREVATEL.
Способ 1. Гель для стирки своими руками
Специальный гель для стирки можно сделать своими руками. Однако есть нюанс – этим способом стирать вещи стоит только вручную. В стиральную машинку такую жидкость лучше не наливать.
Необходимые ингредиенты:
- сода
- твердое мыло (лучшее хозяйственное)
- вода
Для удобства предлагаем пошаговую инструкцию.
Шаг 1. На терке нужно натереть 100 г твердого мыла.
Шаг 2. В емкость наливаем 2 л воды и растворяем в ней натертое мыло.
Шаг 3. Ставим емкость на плиту и нагреваем ее при невысокой температуре, тщательно перемешивая.
Шаг 4. Пищевая сода обладает уникальными очистительными свойствами, которые помогут эффективно удалить самые сложные пятна. Когда мыло полностью растворится к раствору добавляем еще 100 г соды.
Такой раствор можно приготовить заранее, налить в пульверизатор или бутылку и использовать при необходимости.
Способ 2. Моющее средство
Пятна можно обработать средством для мытья посуды. При отсутствии стирального порошка моющее средство можно налить на загрязнение на 30 минут, затем добавить его в контейнер стиральной машины. Им также можно стирать вещи вручную.
Способ 3. Шампунь или гель
Шампунь или гель для душа могут заменить стиральный порошок в экстренных ситуациях, когда пятно нужно замочить сразу же. Но в машинку эти средства заливать не надо, ведь они образуют слишком большое количество пены.
Способ 4. Горчичный порошок
В барабан стиральной машины можно добавить немного горчичного порошка – не больше 50 грамм. Температуру следует выбирать с учетом рекомендаций на этикетке одежды. Но хлопчатобумажные вещи с горчичным порошком лучше не стирать.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем отстирать из одежды пятна от косметики.
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