Чем почистить белые кеды: элементарный домашний способ

Каждый день мода удивляет нас новыми стилями и тенденциями, но есть детали, которые всегда актуальны. Белые кеды – универсальная обувь, подходящая почти к любой одежде.

Однако есть неприятные нюансы – белые кеды могут внезапно начать желтеть. И если грязь можно отмыть подручными средствами, то с отбеливанием возникают проблемы. Издание Informacion рассказало, как восстановить белизну, не прибегая к химикатам.

Самый эффективный лайфхак

Агрессивные химические, кислотные или абразивные средства не понадобятся. Достаточно использовать средство, которое есть в каждом доме – речь о зубной пасте.

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Паста действенна благодаря своим мягким абразивным свойствам. Они позволяют удалить самые стойкие пятна из кроссовок, вернув им первоначальный цвет. Это экономическое и экологическое решение.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Перед началом процесса важно снять шнурки с кроссовок. Затем энергично встряхните обувь, чтобы избавиться от уличной пыли и грязи.

Шаг 2. Нанесите зубную пасту с помощью старой зубной щетки.

Шаг 3. Очистите щеткой загрязненные участки кроссовок. Важно делать круговые движения, чтобы очистить каждый уголок.

Шаг 4. Терпение – это ключ: после нанесения зубной пасты на загрязненные участки оставьте обувь примерно на 10-15 минут. Это время позволит компонентам пасты расщепить грязь и пятна.

Шаг 5. Воспользуйтесь влажной тряпкой или, если необходимо, промойте обувь под краном, удалив остатки зубной пасты.

Шаг 6. Сушить обувь лучше на открытом воздухе. Если есть возможность, поставьте кеды в затененное место, поскольку прямые солнечные лучи могут изменить цвет и форму обуви.

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