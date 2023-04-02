Чем оттереть клей от наклеек на разных поверхностях: лайфхаки

Ни один товар сейчас не обходится без наклеtк. Информационные, защитные, рекламные, сервисные, в конце концов, те же ценники – все они портят вид вещей. Поэтому мы часто хотим избавиться от них. Но проблемой остается достаточно крепкий клей, который их держит.

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OBOZREVATEL разбирался в методах отчистки клея. Важно помнить, что универсального способа здесь нет. Многое зависит от того, на каком материале была размещена наклейка.

Стеклянные поверхности

Отчистить клей от стекла едва ли не легче всего. Гладкий и стойкий материал выдержит радикальные средства и воздействия. Так убрать наклейку со стекла можно, подув на подходящее место феном, или полив его горячей водой. Под действием температуры клейкая субстанция потеряет свои свойства и бумажку, которую она держит, можно будет легко снять.

Чтобы снять этикетку, стеклянный предмет можно погрузить в горячую воду на 10-15 минут, а затем, аккуратно поддев ее за уголок, снять. Дальше останется только стереть небольшие следы адгезива горячей водой или растворителем.

Наклейки можно держать над паром или несколько минут нагревать феном. От этого клей тоже слабеет и этикетку можно снимать за уголок.

Если вы боитесь повредить стекло высокой температурой, оттереть клей можно с помощью меламиновой губки. По возможности, механически очистите предмет от бумажной части наклейки, смочите губку и потрите ею загрязненное место. Лучше не использовать этот метод, если вы очищаете предмет, контактирующий с продуктами питания.

Металлические поверхности

Еще один стойкий и обычно гладкий материал, который можно смело отчищать от клея. Подойдут даже растительные масла, спирт и другие растворители. Чтобы ускорить процесс очистки, перед тем нагрейте место с наклейкой, чтобы ослабить адгезив.

Хорошо справится с очисткой металла кислота – уксус, лимонная кислота или цитрусовые соки. Нанесите жидкость на загрязненный участок и оставьте действовать минут на 10. Затем удалите наклейку и замойте место, где она была, водой.

Разрушают клей также масляные средства. Подстелите на рабочую поверхность бумагу или ткань, чтобы не оставить пятен, смочите салфетку жиром и потрите им наклейку. Дайте средству время подействовать, а затем аккуратно сотрите этикетку, чтобы не поцарапать поверхность. Процедуру можно повторить несколько раз для достижения идеального результата.

Если металлическая поверхность, на которой держится наклейка, окрашена, узнайте, какой краской она покрыта и выбирайте растворитель для клея в соответствии с этим. Растворители могут повредить покрытие.

Текстиль

Одежда и другие текстильные изделия более чувствительны к средствам, которыми их обрабатывают. На тканях легко остаются пятна, их красители можно случайно растворить, а трение может повредить волокна. Поэтому любое выбранное средство нужно сначала протестировать на невидимом участке изделия.

Смыть клей с ткани можно спиртом. Пропитайте губку или салфетку чистым спиртом или спиртосодержащей жидкостью и пропитайте ею стикер. Через несколько минут, когда спирт подействует, сотрите остатки этикетки губкой. Таким же методом можно очищать текстиль с помощью уксуса или раствора хозяйственного мыла.

Более толстые ткани можно очищать с помощью скотча – тонкие и деликатные изделия так можно повредить. Полоску скотча нужно прижать к участку, с которого вы хотите удалить наклейку, и сразу резко оторвать. Процедуру, скорее всего, придется повторить несколько раз.

Наклейку можно снять с помощью утюга. Для этого вещь надо вывернуть наизнанку, подложить под этикетку лист бумаги и провести по ней горячим утюгом. Этикетка будет постепенно прилипать к бумаге и через несколько подходов вы ее полностью снимете.

Также можно обрабатывать ткани специальными спреями для очистки текстиля. Они помогают очищать манжеты, воротники и удаляют остатки клея.

Деревянные поверхности

За счет текстуры дерева удалять с него стикеры не так просто. На помощь могут прийти масла, спирт и ластик.

Если дерево окрашено, очистить его поможет растительное масло. Средством нужно пропитать бумажное полотенце и как следует обработать им остатки клея. Когда жир проникнет в адгезив, остатки можно будет соскоблить ножом, а масло смыть подходящим обезжиривающим средством, например жидкостью для посуды.

Механически отчистить клей с дерева поможет обычный школьный ластик. Снимите столько бумаги и клея, сколько можете, а затем хорошо потрите остатки. Со временем они удалятся и место, где был стикер, останется только промыть.

Пластиковые поверхности

Пластик может быть очень чувствительным к растворителям, различным веществам и высокой температуре. Поэтому, прежде чем применить к пластику один из вышеперечисленных методов, просто испытайте его на незаметном участке предмета.

Также снимать стикеры с пластика помогает пастообразная смесь соды, воды и моющего геля. Ее нужно нанести на остатки клея, выдержать несколько минут и аккуратно оттереть следы губкой.

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