Чем отмыть желтый налет на посуде: рекомендации

Часто после мытья на чашках и тарелках появляется желтый налет. Можно купить магазинные очищающие средства, но, во-первых, они имеют агрессивный химический состав, а во-вторых, не очень экологичны.

Видео дня

Опытные хозяйки знают, что с помощью простых ингредиентов – соды, лимонной кислоты или даже горчицы можно отмыть посуду до блеска. OBOZREVATEL подобрал самые действенные рецепты.

Как поможет сода

Сода – универсальный очиститель, и, чтобы отмыть тарелки и чашки от желтого налета, понадобится процедура замачивания. Берем большую емкость – миску или кастрюлю. Ставим в нее посуду, добавляем горячую воду и соду. Идеальная пропорция – 1:3 – на 1 л воды – 3 столовых ложки соды.

Замачивать посуду нужно минимум час. Затем следует вымыть его обычным способом.

Лайфхак с лимонной кислотой

Возьмите лимонную кислоту и тщательно разотрите ее по грязной посуде. Оставьте на 20 минут, а затем ополосните в теплой воде. Горячую воду использовать не следует, чтобы тарелки и чашки не потускнели.

Малоизвестный лайфхак с горчицей

Опытные хозяйки знают, что горчица тоже справляется с желтым налетом. Следует сделать раствор – несколько ложек горчицы и воды. В глубокую емкость положите посуду и залейте ее смесью. Приблизительно через час посуду можно мыть в теплой воде.

Сода и перекись водорода

Это радикальный способ, который подойдет для тяжелых загрязнений. В пропорции 1:1 смешайте соду и перекись водорода. Губкой натрите смесь по желтым поверхностям посуды, а затем обильно промойте водой.

Лайфхак из магазинных средств

Если вам все же нравится магазинные средства, возьмите стиральный порошок и сухой отбеливатель, смешав их в равных пропорциях. Затем следует высыпать смесь в емкость с горячей водой. Поместите в раствор посуду и выдержите 3 часа, после чего ополосните и вымойте его обычным способом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть устаревший жир на дверце духовки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.