Чем отмыть руки после орехов: самые действенные средства

Сезон созревания грецких орехов начинается с конца августа и длится до октября, все зависит от сорта культуры и климата. Если на зеленой оболочке плода появились трещины, то время собирать урожай.

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Но после чистки орехов на руках остаются темные пятна, от которых трудно избавиться. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Лучше заранее одеть резиновые перчатки, чтобы избежать появления нежелательных пятен от орехов. Потому что в зеленой кожуре содержится стойкий пигмент, который загрязняет руки и может держаться на коже до двух недель.

Сок лимона поможет очистить кожу, но сначала помойте руки с мылом. Затем отрежьте ломтик лимона и тщательно натрите темные пятна. Также можно выжать лимонный сок и обмакнуть в него ватку, чтобы было удобно чистить кожу. Повторяйте процедуру до тех пор пока грязь не исчезнет, но делайте перерыв в 2-3 часа, чтобы не навредить коже рук.

Лимонная кислота тоже подойдет для этого. Растворите полчайной ложки смеси в 2/3 стакана воды и ваткой очищайте нужные участки.

Морская соль справится с нежелательными пятнами, если они находятся на ладонях или кистях. Намочите руки водой, нанесите на них соль и слегка потрите кожу. На более нежных участках такой способ лучше не использовать

Перекись водорода поможет вычистить грязь, если пятна свежие и еще не успели потемнеть. Смочите вату в растворе и потрите руки.

Виноград также отбелит кожу от черных пятен. Разрежьте виноградину и натрите нужные участки. Также можно сделать ванночку из виноградного сока. Выжмите сок из плодов и замочите в ней руки на 10 минут. Затем промойте кожу с мылом и нанесите увлажняющий крем.

Нашатырный спирт имеет резкий запах, но эффективно справится с пятнами от орехов. Смочите вату в 10% растворе и натрите нужные участки. Лучше делать это на открытом воздухе, а не в закрытом помещении.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные способы, которые помогут легко очистить грецкие орехи.

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