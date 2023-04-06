Чем отмыть обои от желтых пятен и следов дыма: лайфхаки

Со временем на обоях появляются желтые пятна и следы дыма. Если у вас сохранилась инструкция, обязательно проверьте пиктограммы: одна волна значит, что обои устойчивы к влаге, то есть их можно мыть влажной тряпкой, две волны – можно мыть мыльным раствором и губкой, три волны означают высокую водостойкость.

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Бумажные обои можно чистить только сухой щеткой, нерифленые виниловые вытирают губой и моющими средствами. OBOZREVATEL собрал лучшие советы, которые помогут очистить разные типы обоев.

Мытье обоев в зависимости от типа

Однослойные бумажные обои можно чистить только сухой щеткой. Для двухслойных допустимо осторожное использование слегка смоченной в воде губки.

Однослойные флизелиновые обои имеют прочную структуру и легко моются тряпкой.

Вспененный или тисненый винил, текстиль или бамбук чистить следует осторожно, лучше использовать пылесос.

Для рефленых виниловых поверхностей рекомендуют сухую очистку. Винил горячего тиснения можно даже тереть щеткой и использовать почти все моющие средства.

Чем отмыть желтизну

Лимонная кислота, уксус, соль

Кислоты эффективно и быстро очистят обои. От никотина и жира хорошо подойдет лимонная кислота. Ее советуют развести в воде и с помощью губки протереть обои.

Если на обоях остался клей, используйте белый уксус. Его наносят на пятно и смывают после пяти минут ожидания.

Соль поможет справиться с пятнами типа зеленки.

Спирт

Спирт поможет очистить обои от:

маркеров

фруктового сока

красного вина.

Нужно смочить в спирте ватный диск и протереть пятно, пока оно не исчезнет.

Сода

Разводим соду с водой до пастообразного состояния, наносим на пятно и оставляем на 30 минут. После этого следует вытереть соду и промыть место водой.

Перекись

Перекись удалит пятна от крови или красного вина или сока. Обратите внимание: перекись освещает материал, так что использовать ее советуют только на белых обоях.

Эксперты по уборке советуют смочить тряпку в перекиси, протереть пятно и промыть чистой водой.

Мыло

Хозяйственное или декоративное мыло снимет легкий желтый налет и вернет обоям блеск. В емкость наливаем воду и добавляем мыло в пропорции 1:10. Твердое мыло лучше предварительно натереть на терке. Протрите обои с помощью шубки и протрите сухой тканью.

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