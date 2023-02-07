Чем отмыть мультиварку: нужен всего один дешевый ингредиент

Мультиварка – универсальный прибор, с помощью которого можно приготовить множество блюд – от куриного супа до стейка. Использование мультиварки значительно экономит время, а простота эксплуатации делает ее незаменимой помощницей на кухне.

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Однако с мытьем мультиварки иногда возникают проблемы. Как правильно мыть этот прибор, разбирался OBOZREVATEL.

Если вы не хотите использовать химические средства, а обычная жидкость для мытья посуды не помогает избавиться от устаревших пятен, можно использовать простой лайфхак. Раствор с добавлением лимонной кислоты не только удалит загрязнение, но и сделает поверхность сияющей.

Прежде всего, необходимо убедиться, что мультиварка не подключена к электросети. Все детали следует протереть влажной губкой или тряпкой.

После этого приготовьте раствор. В емкость налейте 1 л воды, добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты и тщательно перемешайте. Кислота должна полностью раствориться.

Смочив губку в растворе, нужно протереть мультиварку. Кислота избавит от жира и тяжелых загрязнений.

Эксперты советуют мыть мультиварку после каждого использования – так грязь будет легче отходить.

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