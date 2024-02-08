Чем отличались фамилии украинцев, которых другие презирали: есть маленький секрет

Фамилия человека – это уникальный идентификатор его рода, передающийся по мужской линии. Фамилии всегда имеют определенное значение. Некоторые из них происходят от особенностей внешности, характеристик человека, образа жизни или его нравственных качеств, семейного положения или работы.

Кроме того, большую роль в понимании происхождения фамилии играет не только корень слова, но и суффиксы. По ним можно исследовать то, на сколько фамилия видоизменилась или даже понять, как к нашим предкам относилось их окружение. Подробнее об этом рассказала для Depo.ua экспертка по генеалогии Ольга Михайличенко, которая исследует этот вопрос более 15 лет.

Большинство украинских фамилий образовались от прозвищ, которые давали основателям рода. С течением времени они менялись и деформировались, однако по определенным частям слова до сих пор можно понять, какими характеристиками наделяли наших предков в прошлом.

Некоторые фамилии родоначальников могли образоваться при переписи населения. Для них характерны суффиксы -энко и -енко. То есть если в селе жил мужчина, по имени Василий, его детей, для удобства, идентифицировали, как Василенко. Другими словами, Василенко – сын Василия, Гриценко – сын Гриця и т.д.

По схожему принципу образовывались и производные от профессий фамилии, например, Шевченко – это шьющий, Гончаренко – тот, кто занимается гончарством.

Также Михайличенко подметила, что суффиксы -ин, -ев, -ев присущи фамилиям, также произошедшим от имени родоначальника.

В то же время по некоторым суффиксам можно понять, как к нашему далекому предку относилось его окружение. Как правило, суффиксы -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак свидетельствовали о том, что к человеку относились довольно пренебрежительно. Такие прозвища как Байдак, Черняк, Лошак и т.д., носят потомки не самых уважаемых украинцев.

Также, учитывая поведение человека, им могли дать "животное" прозвище. Хитрых и неприятных людей могли назвать Щуром, плохих родителей – Зозулями и т.д.

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